Diplom-Is tilbakekaller populær is

Diplom-Is tilbakekaller halvlitersbegre med Royal Trippel Sjokolade. Årsaken er at det er funnet plastbiter i to ulike iskrembegre.

– Det er snakk om plastbiter fra en enkelt hvit strips. Skadeomfanget er derfor begrenset, men likevel av en slik karakter at vi mener det er riktig å gå for en tilbakekalling av alle produkter med denne datomerkingen, sier direktør for Strategi og kommunikasjon, Mari Ellestad.

Iskremen som tilbakekalles, har best-før-dato 29.04.24. Forbrukere som har kjøpt dette produktet, bes enten å kaste dem i restavfallet, eller returnere dem til butikken der de ble kjøpt for refusjon, opplyser Diplom-Is.

Det er totalt 12.096 begere som er ute i markedet, men flere har blitt trukket tilbake av butikkene selv.

Den populære pinneis-varianten av Royal Trippel er ikke rammet, forsikrer Ellestad til TV 2.

– De produseres på helt forskjellig måte, så vi har god kontroll. Det er en enkelt hvit strips, og vi har kontroll på at det ikke er mer, og også at det kun er denne typen is det gjelder. Det er ikke fare for at det er plastbiter i andre typer.

Dette er første gang Diplom-Is erfarer dette, opplyser kommunikasjonsdirektøren.

– Våre interne rutiner vil selvfølgelig bli gjennomgått og evaluert så vi er helt sikre på at dette ikke kan skje igjen, fortsetter Ellestad.

Mattilsynet er rutinemessig varslet.