Det tok sin tid, men nå er endelig BMW klar med en stasjonsvogn-utgave av sin kanskje mest ikoniske sportsbil: M3.

Senere i år vil de nemlig lansere M3 Touring – den første i sitt slag.

Helt siden premieren til første generasjon i 1986, har BMW M3 hatt en spesiell plass i hjertet til mange bilentusiaster. Men den har aldri blitt lansert som stasjonsvogn – før nå.

Helt nye BMW M3 Touring får sin publikumspremiere på tradisjonsrike «Goodwood Festival of Speed» i England nå i juni.

Norske forhandlere vil åpne for bestilling i september, mens produksjon vil starte i november.

Holdt hemmelig

– For mer enn 20 år siden jobbet M-ingeniørene på bakrommet med et konsept for en M3 Touring, basert på tredje generasjon M3 Sedan. Denne prototypen ble faktisk holdt hemmelig helt frem til 2016. Da begynte ryktene å svirre om at noe nytt var på gang. I år blir BMW M3/M4-familien komplett, når sedanen, coupéen og cabrioleten får selskap av rosinen i bratwursten; stasjonsvognen M3 Touring, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

M3 Touring skal kombinere de sportslige egenskapene til M3 Sedan med de praktiske egenskapene en stasjonsvogn har, uten at det skal gå på bekostning av den erketypiske kjøregleden man finner i en M-bil.

Denne hekken er det mange som har ventet lenge på. Merk de brede hjulbuene bak.

Ett skritt nærmere – denne har vi ventet lenge på

Lenger og bredere

Fellestrekkene med sedanen er naturlig nok mange, men taklinjen og hekken skiller seg selvsagt ut. Proporsjonene skiller den tydelig fra 3-seriens andre stasjonsvognmodeller. Sett opp mot hverandre er eksempelvis M3 Touring 85 mm lengre og 76 mm bredere. Bredden kommer spesielt til syne over de bakre hjulbuene. For øvrig er standard felgdimensjon 19 tommer foran og 20 tommer bak.

Uavhengig av bilens eksteriørfarge, vil taket være i sort høyglans som standard. Om ønskelig kan bilen leveres med taket lakkert i eksteriørfargen.

Detaljer i sort høyglans går også igjen i grillen, rundt vinduene og andre steder på karosseriet. Ønsker man å sette ytterligere preg på bilen, finner man også en egen eksteriørpakke med en rekke karbonelementer på menyen.

Kjøreglede i flere dimensjoner

Under panseret finner man den samme, turtallsvillige tre-liters rekkesekseren som i M3/M4 Competition. Her når ikke nåla det røde feltet i turtelleren før 7.200 omdreininger. Motoren leverer 510 hestekrefter, med et maksimalt dreiemoment på 650 Nm. En åtte-trinns M Steptronic-automatgirkasse byr på tre girskifteprogrammer.

Kreftene finner veien til asfalten gjennom en M xDrive firehjulsdrift, koblet sammen med en aktiv differensial på bakakselen. I tillegg til den tradisjonelle firehjulsdriften, kan man dermed og velge en mer dynamisk innstilling som flytter flere av kreftene til bakhjulene – eller velge ren bakhjulsdrift for den arketypiske BMW M-følelsen.

Helt nye BMW M3 Touring gjør unna sprinten fra 0-100 km/t gjøres på 3,6 sekunder. Der forholdene tillater det, gjøres 0–200 km/t unna på 12,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 250 km/t som standard, men øker til 280 km/t hvis man velger M Driver's package. Da får man også med en kupong for kjøretrening med BMW Driving Experience.

M3 Touring er den første M-modellen som får Curved Display-skjermen vi kjenner fra i4 og iX.

Ny skjerm

Bak rattet er det racingfølelse som gjelder. Den blir den første M-modellen som leveres med BMW Curved Display, den digitale instrumenteringen og operativsystemet man kjenner fra blant annet BMW i4 og BMW iX.

Informasjonsdisplayet bak rattet presenterer all relevant kjøreinformasjon med ny grafikk og i særegen M-stil. M-spesifikke «widgets» med informasjon om bilens oppsett og annet kan vises på kontrolldisplayets startskjerm.

Det M-spesifikke kontroll- og operasjonssystemet inkluderer Setup-knappen, som gir direkte tilgang til innstillingsalternativene for motor, chassis, styring, bremsesystem og M xDrive firehjulsdriften. Egne definerte oppsett kan lagres og hentes frem ved hjelp av M-knappene på rattet.

Pris

I baksetet, som har tre seter i full størrelse, kan ryggen deles og felles ned i 40:20:40-format. Med nedfelt rygg utvides lastekapasitet fra 500 liter til maksimalt 1.510 liter. Anti-skli skinner som reiser seg automatisk fra bagasjeromsgulvet kan bestilles som ekstrautstyr. Disse forhindrer at bagasjen glir rundt under kjøring.

– Prisen er ikke klar, men det kan forventes at differansen blir på samme nivå som mellom andre sedan og stasjonsvognmodeller i 3-serien, avslutter Tegneby.

M3 Sedan Competition M xDrive starter på cirka 1,3 millioner kroner. Prisen på Touring-modellen blir rundt 40.000 kroner høyere enn dette.

I september åpnes det for bestillinger av M3 Touring. Se forøvrig flere bilder i bildeserien øverst i artikkelen.

Video: Vi har testet BMW M3 Sedan Competition M xDrive på vinterføre:

