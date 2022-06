Ny variant-vaksine: – Vil starte levering i august

En ny «variantvaksine» fra Moderna er snart klar for å sendes ut i verden.

En rapport sluppet tidlig i juni viser at den nye variantvaksinen til Moderna gir 75 prosent bedre beskyttelse enn den forrige vaksinen.

Nå sier selskapet at vaksinen straks er klar til å sendes ut i verden.

– Vi kan starte levering i løpet av august. For noen land kan det bli september, men det vil virkelig være en regulatorisk beslutning, sier administrerende direktør, Stephane Bancel, til Reuters onsdag.

Bancel har tidligere gitt uttrykk for at de håpet å ha klar vaksinen i løpet av sommeren, men bekrefter nå overfor nyhetsbyrået at Moderna vil nå målet.

Den nye vaksinen er rettet både mot omikron og den opprinnelige varianten.

Vaksinen er testet på over 850 personer som alle hadde tre vaksinedoser fra før.