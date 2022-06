Oljeaksjonister sperret E18: – Kan oppstå farlige situasjoner

Onsdag morgen stilte miljøaktivistene seg opp på E18 ved Slependen i retning Oslo ved 8.30-tiden.

Politiet i Oslo fikk melding klokken 08.28 om at det var fem personer som hadde satt seg ned i veibanen.

– Aksjonister demonstrerer i veibanen. Trafikken står som følge av dette. Politiet er varslet. Dette vil dessverre føre til ekstra lange køer i morgentrafikken inn mot hovedstaden, skrev Vegtrafikksentralen Øst på Twitter.

Aktivistgruppa «Stopp Oljeletinga» kaller denne aksjonen en opptrapping.

Ble fysisk fjernet

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen, bekrefter overfor TV 2 at slike demonstrasjoner skaper store problemer i trafikken.

– Vi hadde raskt politi på stedet og sørget for at aksjonen nå er over. De kan ikke blokkere hele europaveien, da det kan føre til trafikkulykker, sier Pedersen.

Selv etter advarsler fra politiet ville ikke demonstrantene flytte på seg.

– Det ble gjort et muntlig pålegg om at de måtte fjerne seg fra veibanen. Det ble ikke etterfulgt og da ble de fysisk fjernet av politiet, sier operasjonslederen.

– Hvor mye ressurser bruker politiet på slike aksjoner?

– Dette er en ting som vi helst ikke skulle brukt ressurser på, men nå har vi et ressursuttak for å få åpnet veien så raskt som mulig og unngå ulykker. Det er klart at slike hendelser kan føre til ulykker og det momentet sørger for at de ikke selv blir påkjørt, sier Pedersen.

Var ikke varslet på forhånd

På spørsmål om hva politiet synes om å bruke flere ressurser på slike aksjoner, svarer operasjonslederen:

– På generelt grunnlag tar vi ikke stilling til budskapet i en slik markering. Det politiet har fokus på er å tilrettelegge for ytringsfriheten. Denne aksjonen var ikke varslet på forhånd og den hindrer normal ferdsel, sier Pedersen.

Han legger til:

– Det vil vi ta stilling til. Vi må tenke på at det kan føre til andre konsekvenser enn at folk ikke kommer seg på jobb.

Klar oppfordring

Politiet forbereder seg nå på at det kan komme flere lignende demonstrasjoner framover, og har derfor en klar oppfordring til de som vurderer å delta i slike aksjoner.

– En ting er å ytre seg, men ikke sett dere selv eller andre i fare når dere skal markere. Det er vår anmodning, sier Pedersen.

– Det er vanskelig å nivåsette hvilken fare de utsetter seg for, men bare det at de setter seg midt i veibanen - så kan det oppstå farlige situasjoner, legger han til.

Tirsdagens aksjon besto av tre personer – onsdag var planen at et større antall aktivister skulle blokkere en trefelts motorvei.

– De syns ikke det er komfortabelt å forstyrre andre på vei til jobben, men ser at situasjonen er katastrofal og ikke møtes på langt nær med det alvoret som er nødvendig, skriver gruppas talskvinne Emilie Røine Østebø i en pressemelding.