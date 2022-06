Eks-landslagsspillerens sønn nærmer seg viktig veivalg

Tidligere landslagskeeper og far Jon Knudsen takkes av sønnen som herjer i Eliteserien. Snart venter et viktig veivalg for yngstemann Knudsen.

I desember fikk Magnus Knudsen, sønn av Jon Knudsen, en stor kontrakt hos den russiske toppklubben Rostov. I en alder av 20 var utenlandsdrømmen realisert.

Oppholdet ble dog kortvarig: Bare tre måneder senere ble han hentet tilbake på lån til Lillestrøm som en følge av Russlands invasjon av Ukraina.

– Det var godt å se ham igjen på Gardemoen. Man blir litt paranoid når man leser alle nyheter om hva som skjer der borte, sier far og tidligere landslagskeeper, Jon Knudsen, til TV 2.

– Når jeg måtte forlate Rostov, var Lillestrøm et betryggende valg for meg. Jeg kjente spillerne, trenerne, sportsdirektøren, styret og alle som er her, forklarer sønn Magnus klubbvalget.

FAR OG SØNN: Her er Magnus med Jon på jobb da faren spilte i Stabæk. Som ballgutt på en av Stabæks hjemmekamper fikk han leie faren i hånden . Foto: Privat

Takker faren

Helt siden han returnerte til Åråsen har det meste gått på skinner: Fast plass på laget, noen målpoeng fra sin midtbaneposisjon og tabelltopp.

Sist helg sendte han Kanarifansen til himmels da han satte spikeren i kista med 3-1-scoringen mot Rosenborg.

Selv mener han at faren, som er hans største forbilde, fortjener deler av æren:

– Kanskje hadde jeg hatt andre interesser enn fotball i ung alder dersom det ikke var for ham, sier Magnus, og fortsetter:

– Han har alltid vært en mentor ved siden av meg som hjelper meg. Det er utallige timer i bil, til og fra treninger, kretssamlinger og kamper der kjeften hans har gått i ett.

KEEPERTRENER: I dag bruker Jon Knudsen sin tid på å være keepertrener for Lillestrøms elitelag. Foto: Marte Christensen, TV 2

Allerede fra ung alder fikk han være med faren på jobb:

– Jeg var ofte med inn i garderoben etter kamper, både på klubb og landslag. Jeg ble tidlig introdusert for garderobepraten, sier den nåværende 21-åringen.

TIDLIGERE LANDSLAGSKEEPER: Jon Knudsen fikk 20 landskamper for Norge mellom 2008 og 2011. Foto: Poppe, Cornelius

Nærmer seg et viktig veivalg

Selv om livet smiler for både familien Knudsen og serieleder Lillestrøm, så er det usikkert hvor lenge yngstemann Knudsen blir værende på Åråsen.

Låneavtalen løper nemlig ut 30. juni, men foreløpig er det ingenting som tyder på at han kan dra tilbake til klubben som eier ham, russiske Rostov, etter det.

Noe som kan påvirke valget, er at FIFA tirsdag meldte at utenlandsproffer i Russland kan suspendere kontraktene sine i ett år til.

– Hva skjer når kontrakten med Lillestrøm løper ut?

– Jeg prøver å bli en bedre fotballspiller og spille bra for Lillestrøm. Hva som skjer, hva som kan skje og hva som kommer til å skje har jeg ikke tenkt så mye på.

– Med andre ord: Du vet ikke hva som skjer?

– Nei, det gjør jeg ikke.

Faren Jon har selv måtte ta viktige klubbvalg i sin egen karriere, men er tydelig på at han ikke skal påvirke sønnen:

– Jeg har alltid vært bevisst på at han selv skal ta valgene, og at han skal eie sitt eget prosjekt. Jeg kan godt legge opp kartet for ham, men han må gå veien selv.

