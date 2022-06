Rekordår for Isabel Raad - dro inn 6,6 millioner i fjor

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fjoråret var et tøft økonomisk år for mange. For blogger Isabel Raad har det aldri vært bedre enn i fjor.

2021 var et år preget av økonomisk usikkerhet for mange, som følge av en lengre periode med strenge restriksjoner og stengte dører under covid-19. For blogger og influenser Isabel Raad ble fjoråret imidlertid et rekordår på inntektsfronten.

Årsregnskapet fra Brønnøysund er klart, og her går det fram at Raad i fjor omsatte for 6,6 millioner kroner. Dette er nesten to millioner mer i inntekt enn året i forveien, der salgsinntektene var på over 4,8 millioner.

Topper rekordåret 2020

Det ble tatt ut omtrent like mye i lønn i fjor som i 2020, rundt 900.000 kroner, men resultatet har fått en real oppsving.

Raad har tidligere delt i egne kanaler at 2020 var et rekord år for henne økonimisk. Nå topper hun altså rekordåret med høyere inntekter enn noen sinne.

Aksjeselskapet Isabel Raad AS hadde i fjor et resultat på 4 millioner, mot 3,3 millioner i 2020.

Bloggeren og influenseren står som daglig leder i selskapet.

Hun startet dette i 2016, og hadde første år inntekter på knappe 300.000 kroner. Siden har det gått slag og slag, og Raad har gjort god butikk på blogg og drift av nettbutikker.

Raad har tidligere vært åpen om egen økonomi, og delt detaljer med sine følgere.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Raad onsdag morgen, men hun har foreløpig ikke svar på våre henvendelser.

Stor suksess

Isabel Raad er en av Norges største influencere med rundt 330.000 følgere på Instagram.

Hun ble først kjent gjennom sin deltakelse i «Paradise hotel», og har etter dette gjort suksess på blogg, YouTube og med sosiale medier. I tillegg har hun sin egen serie på TV 2. Hun har også gitt ut egen bok.