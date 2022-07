Telefonen fra far reddet karrieren til Maria Thorisdottir

Tankene til Maria Thorisdottir spant da hun satte seg ned på T-banen i Oslo.

Hun hadde nettopp vært til konsultasjon ved Olympiatoppen.

Ordene fra legen hadde truffet henne hardt.

– Jeg husker jeg satt på T-banen og tenkte «fy søren, hva er det jeg nettopp har hørt?». Det føltes helt surrealistisk, det var en real oppvekker at karrieren kunne vært over allerede da, sier Thorisdottir.

I over et år hadde hun slitt seg gjennom hverdagen.

Det hadde gått så langt at hun ikke klarte å dra til Klepp Stadion for å se lagvenninnene trene og spille kamper.

HJEMME: Maria Thorisdottir hjemme i Stockport, en liten drabantby, utenfor Manchester. Foto: Frode Hoff

– Husker det som om det var i går

Det hele startet på Klepp Stadion. I en kamp mot Avaldsnes ble Maria Thorisdottir stemplet av brasilianske Rosana.

– Jeg husker situasjonen som om det var i går, sier Thorisdottir.

Hun tok imot et innkast og tok med seg ballen innover i banen. I det hun skulle skyve fra med venstrefoten smalt det.

Avaldsnes-spilleren tråkket henne på vristen. Da Thorisdottir skulle skyve inn mot ballen, sto foten fast.

Dagen etter skaden oppsto, klarte ikke rogalendingen å gå på foten. Smertene var så store at ingen kunne røre den.

Hun fikk beskjed om at hun hadde pådratt seg en skade som var helt ufarlig, og at hun kunne spille med den, så lenge hun selv klarte det.

I tre måneder trente Thorisdottir med enorme smerter og var på banen i én kamp. Men allerede etter tolv minutter måtte hun byttes ut.

– Jeg forsøkte å si at det var noe som ikke stemte, men det var ingen som hørte på meg.

Til slutt ble hun hørt, og det ble tatt MR av skaden. Bildene viste at leddbåndet var revet helt av.

MØRKE STUNDER: Maria Thorisdottir har måtte gå gjennom flere tøffe perioder i karrieren. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Starten på et nesten to år langt mareritt

Året hadde gått fra himmel til helvete for den unge forsvarsspilleren.

Hun var 23 år, hadde debutert på det norske fotballandslaget, og vært med i VM i Canada.

Nå befant hun seg i startgropen av det som skulle vise seg å bli et nesten to år langt mareritt.

Det skulle gå 20 måneder mellom Thorisdottirs åttende og niende landskamp.

Hun fikk operert inn en skrue i foten og måtte bruke krykker i tre måneder.

Da skruen endelig ble operert ut og krykkene kastet, trodde hun at hun endelig kunne satse alt på fotballen igjen. Men det tok ikke lang tid før det håpet ble knust.

Smertene forsvant ikke. Det virker som om operasjonen hadde hatt null effekt. Tre måneder med krykker hadde vært bortkastet.

I starten av 2016 tok hun grep. Første steg var å få noe annet å fokusere på. Et nytt familiemedlem skulle vise seg å bli gull verdt.

Et familiemedlem som aldri stilte dumme spørsmål og alltid var tilgjengelig for kos. En som tok fokuset vekk fra det kjipe.

Golden Retrieveren Theo lyste opp hverdagen. Og snart skulle hun endelig få svar på hvorfor smertene fortsatt plaget henne hver dag.

NÆRT FORHOLD: Hunden Theo har fulgt Maria Thorisdottir helt fra Klepp Stadion til Old Trafford. Foto: Frode Hoff

Telefonsamtalen som reddet karrieren

Theo fikk tankene over på andre ting, men det var et annet familiemedlem som skulle sørge for at de fysiske smertene ga seg.

Hennes far, Thorir Hergeirsson, som også er landslagstrener for håndballjentene, så hvor frustrert og lei datteren var.

Han brukte kontaktnettverket sitt og tok kontakt med Olympiatoppen.

Mannen han ringte var Olympiatoppens Lars Engebretsen, som også er professor i ortopedi ved Universitet i Oslo.

Engebretsen blir sett på som Norges fremste spesialist på kneskader og har vært en av de største autoritetene på skader i norsk idrett i flere tiår.

– Jeg husker at faren hennes, Thorir Hergeirsson, ringte meg. Det er veldig sjeldent at han ringer meg direkte om slikt, så jeg husker det godt, sier Engebretsen til TV 2.

Tidspunktet for telefonsamtalen skulle vise seg å være i grevens tid.

– Han fortalte meg at Maria hadde slitt veldig mye med plager etter en operasjon.

REDDET FLERE KARRIERER: Lars Engebretsen her sammen med Tiril Sjåstad Christiansen, som forteller pressen om at hun har røket korsbåndet i 2013. Foto: Heiko Junge

Ved Olympiatoppen fant de raskt ut hva som var problemet. Foten hennes hadde ikke tålt belastningen etter å ha vært ubrukt i tre måneder.

Hun hadde pådratt seg et tretthetsbrudd etter at hun opererte ut skruen og kastet krykkene. I over et halvt år hadde hun gått rundt med skaden.

Sulten etter å komme raskt tilbake på banen hadde gjort alt verre.

– Den type skade som hun hadde, er en uvanlig skade, som potensielt kan være karrierehemmende, sier Engebretsen.

– Jeg var ganske lei på det tidspunktet

Ordrene fra Engebretsen var enkle, men vanskelige å forholde seg til når alt man ville var å komme tilbake på banen.

Likevel skjønte Thorisdottir at det var det som måtte til. Hun måtte holde seg unna all form for idrett og trening i et halvt år. Foten måtte få hvile.

Karrieren kunne vært over før den i det hele tatt var kommet skikkelig i gang.

– Jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk møtt Lars og de andre ved Olympiatoppen. De fortalte meg at om jeg hadde gått én uke til på den skadde foten, ville jeg aldri kunne spilt fotball igjen, sier Thorisdottir til TV 2.

BESTEVENN: Theo står alltid klar når Maria Thorisdottir kommer hjem fra trening. Foto: Frode Hoff

Endelig kunne hun se fremover. Og smertene ga seg, sakte, men sikkert.

– Jeg var ganske lei på det tidspunktet, for jeg hadde gått i nesten to år uten å vite om jeg kom til å bli bedre. De reddet karrieren min.

Tror hun har funnet svaret på alle skadene

Den alvorlige skaden er bare en av flere skader som har preget karrieren til Maria Thorisdottir. Spesielt belastningsskader.

Flere år av den aktive karrieren har blitt tilbrakt på sidelinjen.

I etterpåklokskapens navn tror hun den enorme belastningen i barne- og ungdomsårene kan være mye av grunnen.

Thorisdottir var på aldersbestemte landslag i både fotball og håndball i mange år.

– Jeg har tenkt mye på det i ettertid. Jeg skjønner ikke hvordan jeg har klart det, men jeg skjønner hvorfor jeg har hatt så mange belastningsskader. Jeg dro rett fra fotballtrening til håndballtrening i flere år. Jeg spilte fotballkamp, så håndballkamp etterpå. Vi hadde også to-tre treninger på skolen da jeg gikk på idrettslinjen.

– Jeg skjønner jo nå hvorfor jeg har slitt med belastningsskader. Jeg hadde ikke overlevd om hverdagen min var slik nå, sier Thorisdottir.

