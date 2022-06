Hailey Bieber saksøkes av klesmerke

Modellen og TV-personligheten Hailey Bieber (25) lanserte nylig eget hudpleiemerke med navn Rhode Skin.

Nå saksøkes hun av det 9 år gamle klesmerke RHODE for varemerkebrudd, melder People. Medstifterne av RHODEs klesmerke Purna Khatau og Phoebe Vickers stevnet modellen for retten tirsdag.

I dokumentene sier blant annet Khatau at hun og Vickers har «dedikert oss til å vokse og pleie RHODE-merket gjennom mye personlig ofring og motgang.»

Videre står det at varemerke nå regnes som et anerkjent merke som selges i luksusbutikker og bæres av kjendiser som Beyoncé, Rihanna og Mindy Kaling.

Bekymret for fremtiden

Det var i begynnelsen av juni at Bieber lanserte sitt nye hudpleiemerke Rhode Skin. Det er oppkalt etter modellens mellomnavn, Rhode.

Khatau sier at de umiddelbart begynte å se «forvirring på markedet», som allerede har skadet merkevaren deres. Hun sier de er bekymret for fremtiden til klesmerket sitt.

– Vi har lagt blod, svette og tårer i dette merket i årevis. Det er skuffende for meg at en gründerkvinne, som vi lenge har vært fan av, prøver å ødelegge det vi har bygget, skriver de i søksmålet.

Uheldig situasjon

I søksmålet kommer det frem at saksøker hevder Bieber ønsket å lansere en egen kleslinje, da hun søkte om varemerkenavnet «Rhode». Modellen skal ha kommentert «klær kommer :)», som svar på en TikTok-fan som spurte om hun ville gi ut en egen klesserie.

Medeierne i RHODE skriver i søksmålet at de ønsker konkurransen velkommen, men at de ikke ønsker at konkurrenter skal bruke deres merkenavn. I en egen uttalelse sa klesmerkets advokat, Lisa T. Simpson, at situasjonen er uheldig.

– Vi forstår selvfølgelig at Hailey ønsker å bruke mellomnavnet sitt for merkevaren sin, men loven om dette er klar: du kan ikke skape denne typen merkeforvirring bare fordi du vil bruke navnet ditt, sier Simpson i uttalelsen.

Føles ut som en drøm

Ifølge medgründerne i RHODE skal Hailey ha forsøkte å kjøpe rettighetene til navnet fra dem for fire år siden, noe de da avslo.

Hailey selv har tidligere sagt at hun lenge har ønsket å lansere egen hudpleiekolleksjon. Kontoen hennes @rhode har allerede rukket å få over 400 000 følgere, og flere av av de nylanserte produktene er utsolgt.

– Dette føles ut som en drøm. Tusen takk til alle som kom og feiret nylanseringen sammen med meg, skriver hun i et inlegg på sin instagram.

Advokat Simpson sier at hun forstår at Hailey ønsker å bruke mellomnavnet sitt, men at «det Ms. Bieber gjør er å skade en minoritetsbedrift som to kvinner har bygget til å bli en voksende, global merkevare.»

Verken Rhode eller en representant for Hailey svarte på PEOPLEs forespørsel om kommentar på søksmålet. Heller ikke Hailey selv har kommentert saken.