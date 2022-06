Senatorer enige om forslag til våpenkompromiss i USA

En gruppe forhandlere i Senatet i USA har klart å enes om et forslag for å stramme inn våpenlovene. Avstemningen vil trolig skje før helgen.

Den tverrpolitiske gruppen har i flere uker arbeidet med ordlyden. Tirsdag la gruppen fram forslaget. De mener det vil få nok støtte til å bli vedtatt i Senatet. Håpet er at avstemningen kan finne sted før helgen, før senatorene går ut i en to uker lang ferie, slik at president Joe Biden kan sette sin signatur på det allerede neste uke.

Forslaget omfatter utvidet bakgrunnssjekk for våpenkjøpere under 21 år, 110 milliarder kroner i finansiering til psykisk helsevern, og 20 milliarder kroner til skolesikkerhetstiltak.

Videre skal delstatene få økonomiske insentiver for å gi domstolene myndighet til å dele ut såkalte røde flagg, slik at våpeneiere som anses for å være en trussel for seg selv og andre, kan få våpnene midlertidig inndratt.

Chris Murphy, som er demokratenes sjefforhandler, kaller forslaget det mest omfattende av sitt slag på nærmere 30 år.

– Denne loven kommer til å redde tusenvis av liv, uttaler han.

Republikanernes sjefforhandler John Cornyn mener at forslaget har avveid riktige hensyn.

– Jeg er stolt over at denne loven knyttet til psykisk helsevern og skolesikkerhet ikke medfører noen nye restriksjoner overfor lovlydige våpeneiere, sier Cornyn.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, er også fornøyd.

– Det er ikke alt vi skulle ønske, men det er likevel sterkt behov for denne loven, sier Schumer.