Jury: Bill Cosby har misbrukt en 16-åring seksuelt

etterJudith Huth, som var 16 da overgrepet fant sted i 1975, er nå 64 år gammel. Hun ble tilkjent en erstatning på 500 000 dollar, skriver nyhetsbyrået AP.

Unaturlig interesse i mindreårig

Juryen oppfatter at Cosby med vilje begikk skadelig seksuell kontakt mot Huth, og at han rimeligvis antok at hun var under atten. Dessuten mener juryen at han var drevet av en "unaturlig og abnormal seksuell interesse i en mindreårig."

STRID SIDEN 2014: Judy Huth sto frem med anklagene mot Cosby i 2014. Det tok åtte år før hun fikk en avgjørelse fra en jury. Foto: AP / NTB

Donkey-Kong-forsvaret

Ett viktig moment i forsvaret av Cosby, var at Huth og venninnen påsto at de hadde spilt spillet Donkey Kong tidligere den dagen. Spillet fantes ikke i 1975, og kom først på markedet seks år senere.

Huths advokat ba juryen om å se forbi små feil i detaljene: Det er uunngåelig i en 45 år gammel historie, sa han. De måtte fokusere på de store temaene.

Cosbys advokat brukte Donkey-Kong-forsvaret i prosedyren sin, som begynte med «I'ts on like Donkey Kong», og avsluttet med «Game over.»

Juryen lot seg tydeligvis ikke overbevise, for Huth vant søksmålet.

Slapp ut av fengsel i fjor.

Tilbakeslaget for den 84 år gamle entertaineren er enormt. Dette rettslige nederlaget kommer nesten et år etter at en domfellelse i Pennsylvania ble tilsidesatt. Cosby slapp ut av fengsel etter å ha sonet i nesten tre år. Den dommen dreide seg om seksuelt overfall, der Cosby skal ha dopet ned og misbrukt en kvinne i 2004. I tillegg til den tilsidesatte dommen, har forsikringsselskapet til Cosby funnet økonomiske løsninger med andre som truet med søksmål. Dette skal ha skjedd i strid med Bill Cosbys ønsker.

Dette søksmålet var ett av de siste som hang over ham.

Nektet for all seksuell kontakt

Cosby vitnet ikke selv i retten, men juryen fikk se videoopptak av Cosbys forklaring fra 2015. Der nekter han for å ha hatt noen seksuell kontakt med Huth. Det nekter han fortsatt for.

Cosbys advokater slutter seg til at Cosby har møtt Huth og en venn av henne fra videregående på et filmsett sør i California i april 1975, og at han tok dem med til Playboy Mansion noen dager senere.

Huth hevder at Cosby tvang henne til seksuelle handlinger på et soverom.

Retraumatisering

Huth saksøkte Cosby i 2014. Hun begrunnet det med to ting: Hennes sønn hadde akkurat fylt femten, og det var på den alderen hun selv ble tatt med til Playboy mansion. Den andre grunnen var alle de andre kvinnene som anklaget Cosby. Da kom traumet over det hun hadde opplevd også frem.

– Min klient fortjener at mr. Cosby stilles til ansvar for det han har gjort, sa Huths forsvarer Nathan Goldberg til juryen i sin prosedyre.

Det var et flertall i juryen enige i, etter et søksmål som tok hele åtte år å få opp for retten etter at det var reist.

