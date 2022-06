Fotballryktene: – Real Madrid vil kuppe Sterlings Chelsea-overgang

Manchester City-stjerne Raheem Sterling kan være på vei bort fra Etihad. Det skriver The Mirror. Avisen skriver at Real Madrid har kastet seg inn i kampen om 27-åringen, som også er sterkt ønsket av Chelsea.

Manchester United kan være nødt til å velge mellom Ajax´ forsvarsspiller Lisandro Martínez og angrepsspiller Antony, som begge er ønsket av Erik Ten Hag. Grunnen til det er at Ajax ikke vil la sin tidligere trener rive fra hverandre troppen. Derfor er det sannsynlig at Ten Hag må velge mellom de to, med mindre rødtrøyene gir Ajax et tilbud som er for godt til å nekte, melder Mirror.

The Athletic skriver at Arsenal har kommet med første bud på Leeds-stjernen Raphinha. Budet skal imidlertid være godt under prisen Yorkshire-klubben skal være villig til å selge brasilianeren for.

PÅ LAG NESTE SESONG?: Martin Ødegaards Arsenal er sterkt interessert i Raphinha. Foto: JULIAN FINNEY

Arsenal jobber fortsatt med å lande en avtale på Manchester Citys Gabriel Jesus. Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er Arsenal nødt til å jobbe raskt for å sikre seg den brasilianske spissen. Lander ikke avtalen med The Gunners, er både Paris Saint-Germain og Tottenham interessert i Jesus.

Liverpools Takumi Minamino er innstilt på å forlate klubben, som har vært forventet i lengre tid. Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano skal avtalen mellom Merseyside-klubben og AS Monaco være på plass.

Minamino skal ha signert femårskontrakt med klubben. Liverpool er ventet å tjene 150 millioner kroner på den offensive spilleren, pluss diverse klausuler. Kun detaljer og medisinske tester gjenstår før signeringen blir offisiell.

Tottenham Hotspurs ønsker å signere sin fjerde overgang for sommeren. Ifølge Express er klubben i dialog med Middlesbrough om å hente forsvarsspilleren Djed Spence, som blomstret på lån hos Nottingham Forest forrige sesong. Tottenham byr 23 millioner euro for Spence, melder Express.

Kalvin Phillips mulige overgang til Manchester City gjør at Leeds United jakter forsterkninger. Leeds venter på at City skal legge igjen et høyt bud, og Leeds vet at det vil bli vanskelig å beholde Phillips om de lyseblå byr ønsket pris, som er 700 millioner kroner.

Blir overgangen et faktum ønsker Premier League-klubben å erstatte midtbanespilleren med RB Leipzig-stjernen Tyler Adams, melder Mirror. Amerikaneren har hatt Leeds´ hovedtrener Jesse Marsch som trener tidligere, og kan nå kan gjenforenes.