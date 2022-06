Hauger-rival suspendert etter rasisme

Vips er testfører for Red Bull i Formel 1 og kjører Formel 2 for Hitech mot blant andre Dennis Hauger, som også er i førerstallen til Red Bull.

21-åringen er nummer sju så langt i F2-sammendraget, fire poeng bak leder Hauger. Nå kan det bli lenge til han kjører en racerbil igjen.

Tirsdag ble Vips suspendert av Red Bull i påvente av en granskning. Laget sa videre at de har nulltoleranse overfor rasistisk språk eller oppførsel.

Årsaken til granskningen og suspensjonen stammer fra en seanse der Vips streamet mens han spilte Call of Duty tirsdag. Ved et tilfelle kom han med et rasistisk utbrudd etter at han ble skutt i spillet. Senere nektet han å ta på seg en rosa Red Bull-hatt fordi den var «homo».

Vips har gått ut på Instagram og beklaget språket sitt under streamingen.

– Det er helt uakseptabelt og gjenspeiler ikke verdiene og prinsippene jeg har. Jeg angrer dypt på mine handlinger, og dette er ikke forbildet jeg vil være. Jeg vil samarbeide fullt ut med granskningen, sier Vips ifølge gpfans.com.