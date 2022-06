NFO-leder hardt ut mot lockout: – Det er grotesk!

NHO og NHO Luftfart varslet tirsdag lockout i konflikten med flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet.

Det betyr arbeidsstans og at flyteknikere, som ikke allerede er i streik, ikke får gå på jobb.

– Vi har vært veldig tydelig på at vi er forhandlingsvillige og forhandlingsbare ut ifra det kravet, sier leder Jan Skogseth i NFO til TV 2.

Lockouten trer i kraft natt til søndag. Da vil totalt 421 flyteknikere være ute i streik og lockout.

LOCKOUT: NHO-leder Ole Erik Almlid møtte pressen etter han sågr seg nødt til å benytte seg av en lockout. Foto: Javad M. Parsa / NTB

– Grotesk!

Rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og flyteknikerne krever 17 prosent. Skogseth sier motparten, altså NHO, ikke har rikket seg en millimeter siden 5. mai.

– Da vi avsluttet dialogen sist søndag fikk vi beskjed om at de ikke hadde tid til å møte oss mandag for videre dialog, og vi får beskjed om at vi må høres i løpet av uken.

– Det er spesielt å kontre med en lockout på denne måten her. Det er grotesk å gamble på menneskeliv på denne måten.

RAMMES: Babcock som driver luftambulansene i Norge vil bli påvirket av lockouten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Setter liv og helse i fare

NHO opplyste til TV 2 tidligere tirsdag kveld at 20 flyteknikere i Babcock også omfattes av lockouten. De driver ambulanseflyene i Norge.

– I likhet med de fleste andre beklager vi at konflikten har nådd dette nivået, sier daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden i en uttalelse.

Skogseth sier NHO har stått bom fast på sitt tilbud som et ultimatum hele veien. Det har resultert i at NFO havnet i streik.

– Vi har hatt et ansvarlig streikeuttak med gradvis opptrapping, og vi har vernet om liv og helse.

– Det at NHO går til et så drastisk tiltak nå med å kjøre lockout på alle flyteknikere i hele Norge, rammer de direkte Babcock som drifter luftambulanse og setter liv og helse i fare, sier han.

Varsler lockout: – Kommer til å slå hardt ut på avgangene fremover

– Finner det spesielt

Skogseth sier de fikk varselet om lockout like før klokken 18 tirsdag, og mener det kom veldig tidlig i streiken.

– Vi finner det spesielt at varselet kommer nå. Vi har søkt å forhandle hele veien. Vi var først på ballen med å tilby ny dialog da vi brøyt i meklingen, sier han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier i en pressemelding at lockout er et virkemiddel de svært sjeldent benytter.

– Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om.

Streiket siden lørdag

Det var fredag i forrige uke det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO).

Lørdag ble 31 flyteknikere umiddelbart tatt ut i streik, som ble trappet opp mandag. Da ble ytterligere 75 flyteknikere, altså en firedel av flyteknikerne organisert hos NFO, tatt ut i streiken.

– Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, opplyste Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren.