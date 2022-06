Renate Reinsve har fått rolle i Hollywood-film

Norske Renate Reinsve (34) skal spille en av hovedrollene i den psykologiske A24-thrilleren «A Different Man», sammen med Sebastian Stan (39) og Adam Pearson (37).

Det er filmregissør Aaron Schimberg som står bak filmen, melder magasinet Deadline.

Filmen handler om Edward, som føler seg utstøtt og søker et nytt liv og en ny start, ifølge magasinet.

Skuespiller Sebastian Stan er mest kjent for sin rolle i «Captain America: The First Avenger». Han blir også regnet som en «up-and-coming»-skuespiller i Hollywood, og slo for alvor gjennom da han spilte i den Oscar-nominerte filmen «Black Swan».

Reinsve er for tiden også aktuell med filmen «The Governnesses». Som første norske skuespiller vant Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes i fjor, for sin rolle i den norske filmen «Verdens verste menneske».

Filmen har vunnet flere priser, og under den norske filmprisen Amanda i år, er det «Verdens verste menneske» som har fått flest nominasjoner.