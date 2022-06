Ber sykkelsporten avvikle koronaregime: – Overforsiktighet som er ødeleggende

Tour de France-arrangøren bekrefter at de krever negativ COVID-test to dager før rittstart. Det får TV 2-ekspert til å reagere, men norske profiler er delte i synet.

En bølge av korona har skylt over sykkelsporten de siste ukene.

Med bare litt over en uke igjen til Tour de France, risikerer det å spolere planene til flere lag og ryttere i årets største ritt. Senest mandag kunne Andreas Leknessund meddele at også han har testet positivt.

TV 2 var tirsdag i kontakt med Tour-arrangør A.S.O. for å få klarhet i hvilke koronaregler som vil gjelde når Touren begynner neste fredag.

Svaret gjør livet vanskelig for alle ryttere som nylig har testet positivt, men likevel håper å kunne delta:

Arrangøren står nemlig fast på at alle må levere negativ test to dager før rittstart - om altså bare én uke. I tillegg blir det testing på hviledagene.

Det regimet står i sterk kontrast til resten av samfunnet forøvrig og regimet i en rekke andre idretter.

– Sykkelsporten bør følge resten av samfunnet

Vegard Stake Laengen har unngått positive tester og er i rute til å sykle Touren sammen med lagkamerat og regjerende mester Tadej Pogacar.

– Jeg er usikker på hva som er rett å gjøre. Vi vet ikke helt konsekvensene av å sykle løp med COVID-19, så det er kanskje bra at man tester og sender hjem folk. Det er dumt å risikere egen helse, sier han.

TV 2-ekspert Mads Kaggestad er mindre diplomatisk og stiller spørsmål ved sykkelsportens harde linje.

– Jeg mener de bør følge resten av samfunnet. Vaksinegraden i feltet er høy, så jeg ser ingen grunn til at Touren og sykkelsporten skal være strengere på testing enn resten av samfunnet. I Norge kan du til og med gå på jobb med COVID-19, selv om det ikke anbefales. Det er så mange ting som påvirker de testene at man risikerer å ødelegge for rytterne uten at det egentlig er er noen grunn til at de må forlate rittet, sier han, og referer til at koronatester kan fortsette å slå positivt ut lenge etter at vedkommende har blitt frisk.

– Det er en overforsiktighet som er ødeleggende. Jeg forstår ikke helt at sykkelsporten skal kjøre et eget og strengere regime enn det som nå er praksis ellers, fortsetter han.

Rasch: – Det må komme et tidspunkt der man setter en strek

Et av lagene som plutselig har mye usikkerhet rundt Touren, er storlaget INEOS.

Lagets kaptein, Adam Yates, testet positivt under Sveits rundt. Det samme gjorde profilen Tom Pidcock.

Sportsdirektør Gabriel Rasch sier at begge er ved god helse allerede, men at de selvsagt er helt avhengige av å levere en negativ test to dager før rittstart.

– Jeg tenker vel at dette testregimet rett og slett er noe vi må gjøre nå. For de fleste er det en mild forkjølelse, men samtidig er det vanvittig smittsomt. Så det er vanskelig å si, sier han, og påpeker at kravet om negativ test før de lengste etapperittene har vært praksis lenge.

I kortere ritt er praksisen imidlertid annerledes. Rittdirektør for Tour of Norway, Roy Hegreberg, opplyser til TV 2 at det ikke var krav om negativ test før rittet i mai. Uvaksinerte var de eneste som måtte vise negativ test.

– Er det bra at sykkelsporten fortsatt er strenge, eller må man snart vurdere å skrote all denne testingen?

– Ja, det må komme et tidspunkt der det blir satt en strek for alt sammen. Samtidig er det en sikkerhet for oss også, for vi vil ikke ha sykdom inn i laget. Det hadde vært veldig kjedelig om vi ikke testet oss, og så kom ryttere og støtteapparat uvitende inn med korona og smittet andre. Korona kan også være prestasjonshemmende og muligens ikke sunt å konkurrere med. Så testsystemet gir en sikkerhet for alle også, sier Rasch.

Kaggestad mener, på sin side, at sykkelsporten er i overkant varsome.

– Jeg vet ikke hvorfor sykkelsporten skal være strengest i klassen på dette feltet . Det er kanskje en frykt for at en ny bølge skal bryte ut, og da vil sykkelsporten kunne vise til at de har fulgt strenge protokoller hele veien. De virker å være veldig føre var, sier han.