Reagerer: – Utøverne har ikke blitt hørt

Det internasjonale skiskytingsforbundet (IBU) gjør flere endringer store fra og med neste sesong.

Utøverne kan ikke lenger stryke renn i verdenscupsammendraget, og hvert løp blir dermed tellende. VM-renn gir ikke lenger poeng i verdenscupen, og poengsystemet for hvert renn blir endret.

Stor uenighet

Ingrid Landmark Tandrevold sitter i IBUs utøverkomité. Hun mener at utøvernes meninger ikke blir hørt.

Skiskytteren forteller at komiteen i vinter, mot slutten av sesongen, gjennomførte en undersøkelse der alle utøverne i verdenscupen sa sin mening om IBUs nye regler.

– Majoriteten av utøverne svarte at de ikke ønsker at VM-renn skal ut av verdenscupsammendraget og majoriteten ønsker at man fortsatt skal kunne stryke to renn, sier Tandrevold til TV 2.

Hun sitter i utøverkomiteen med Clare Egan (USA), Sebastian Samuelsson (Sverige) og Johannes Kühn (Tyskland). De har lagt fram undersøkelsen for IBU flere ganger, og har som de eneste stemt imot endringene både i den tekniske komiteen og i hovedstyret.

– Vi i utøverkomiteen synes det er rart at utøvernes meninger har blitt så lite vektlagt som de har blitt, og vi føler at utøverne ikke har blitt hørt.

– Utøverne blir ikke hørt på noen punkter, understreker Tandrevold.

President i Norges skiskytterforbund, Arne Horten, deler ikke Tandrevolds oppfatning av IBUs utredelser.

– Jeg tror alle parter har blitt hørt. Det handler om en totalitet som er avgjørende. Så vil det selvsagt være sånn at endringer trigger litt motstand, slik vil det alltid være.

– Nå tester vi det ut, og om det viser seg at det kommer noen uheldige konsekvenser, så kan vi endre tilbake, sier Horten.

– Hjertet mitt er knust

– Kan tvinges til å gå med sykdom

De nye endringene vil ifølge IBU sørge for at utøvere som går glipp av et renn på grunn av sykdom, fortsatt kan ha muligheten til å vinne sammenlagtkula.

Vetle Sjåstad Christiansen sier at det er vanskelig å konkludere før de det er prøvd ut, men reagerer spesielt på én ting.

– Å gå bort fra å kunne stryke to renn er vel litt vel offensivt. Da kan man bli tvunget til å gå med litt sykdom i kroppen eller være med på renn kontra prioritere familiære ting hjemme.

– Å stå over renn for å spare seg har vel sjeldent vært et problem i skiskyting. OL var vel et sjeldent unntak, mener Christiansen.

OL-dronningen Marte Olsbu Røiseland deler Sjåstad Christiansens oppfatning.

– Jeg skjønner tankegangen om at de vil at alle skal gå alle verdenscuprenn, men de tar fra oss utøvere en mulighet til å kunne hente oss inn fra sykdom eller skader som kan oppstå mellom november og mars. Det er synd synes jeg, sier Olsbu Røiseland i en melding til TV 2.

Skiskytingspresident Horten har full forståelse for bekymringene om å måtte gå med sykdom, men er igjen klar på at uheldige bieffekter vil bli luket bort med tiden.

– Det kan kanskje være tilfelle, men jeg er veldig opptatt over å si at vi prøver ut noen nye endringer nå. Utøvere har stått over mer enn to løp tidligere også. Jeg er opptatt av at vi utvikler sporten, men om dette systemet drar med seg negative konsekvenser er det mulig å endre tilbake senere.

De nye reglene trer i kraft allerede kommende sesong, altså 2022/2023-sesongen.