Wandrea får drapstrusler og frykter for livet etter Trumps falske anklager

Valgmedarbeider Wandrea ArShaye Moss får drapstrusler etter at Donald Trump anklaget henne for å telle falske stemmesedler. Tirsdag ble hennes vitnesbyrd trolig sett av millioner.

Det var i desember 2020 Donald Trumps tidligere advokat og nære rådgiver Rudy Giuliani påsto at flere valgmedarbeidere i Georgia hadde jukset med stemmesedlene.

Valgmedarbeider Wandrea ArShaye Moss og hennes mor var blant dem. De ble gjentatte ganger anklaget for å telle falske stemmesedler til motkandidaten Joe Biden.

Anklagene har blitt motbevist en rekke ganger og er ikke sanne, men det har ikke hindret truslene mot henne i å tikke inn.

ANKLAGER: Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani rettet en rekke alvorlige og falske anklager mot valgmedarbeidere etter valgnederlaget. Foto: Jonathan Ernst/ Reuters

Tirsdag vitnet Moss i den fjerde direktesendte høringen om etterforskningen av Kongress-stormingen og Donald Trumps forsøk på å tukle med valgresultatet.

Vitnet mot USAs tidligere president

Tydelig preget inntok Moss vitneboksen tirsdag.

– Ingenting han sa var sant, sa hun.

Tidligere valgmedarbeider: – Jeg har mottatt dødstrusler

Under høringen kommer flere av Giulianis alvorlige anklager mot henne og hennes mor tydelig frem.

– Det er helt åpenbart for alle etterforskere at de var involvert i alvorlig aktivitet, hevdet Giuliani i en uttalelse i desember 2020, som ble vist for publikum under høringen.

Donald Trumps tidligere advokat uttalte også at hjemmet til familien Moss burde ransakes og undersøkes.

Falske og alvorlige anklager

I et videoklipp fra overvåkningskameraet på valgnatten ble Moss og moren observert i det de talte opp stemmene - akkurat slik de skulle.

Men slik lyder ikke Giulianis konstruerte versjon av hva som skjedde.

Konspirasjonsteorien hevder valgmedarbeiderne kastet ut valgobservatørene. Deretter hevder teorien at de tok frem kofferter fylt med falske stemmesedler, som de senere flere ganger skal ha ført gjennom stemmetellings-maskinene.

– Helt uten bevis påsto Trump og hans allierte at disse koffertene inneholdt så mange som 18.000 stemmesedler til Joe Biden. Ingenting av dette var sant, sa Adam Schiff, som ledet høringen tirsdag.

Moss har jobbet som valgmedarbeider siden 2017 og i 2020 tok hun med sin pensjonerte mor, som skulle være med å bistå med opptellingen. Den avgjørelsen angrer hun på i dag.

– Det var helt forferdelig

Moss forteller at anklagene utløste både drapstrusler og andre ubehagelige kommentarer.

– Mange av truslene var rasistiske og hatske.

I etterkant av valgnederlaget gjentok Giuliani og Trump de falske påstandene en rekke ganger.

Videoklippet var blant flere metoder Trump og hans medarbeidere forsøkte å bruke for å påvirke velgerne til å tro at Joe Biden ikke var den rette vinneren av presidentvalget.

FALSKE PÅSTANDER: Tidligere president Donald Trump gjentok påstander om valgfusk en rekke ganger etter valgnederlaget i 2020. Flere valgmedarbeidere har blitt utsatt for kraftig hets etter hans påstander. Foto: Shannon Stapleton

I en telefonsamtale med statssekretæren i Georgia anklaget Trump moren til Moss hele 18 ganger for å ha jukset med stemmesedlene.

– Det var forferdelig. Jeg er enebarn og jeg følte jeg aldri burde tatt denne jobben. Jeg følte at det var min feil som satte familien min i denne situasjonen, fortalte Moss med blanke øyne.

Enorme konsekvenser

I dagene rundt stormingen av Kongress-bygningen 6. januar ble moren til Moss bedt av FBI om å gå i skjul.

– Jeg kan ikke tro at denne personen har skapt så store problemer for meg og min familie. Og at jeg måtte forlate huset mitt, som jeg har bodd i i 22 år, det var forferdelig, sa moren til Moss i en forhåndsinnspilt-video.

Omtrent to år etter de første anklagene dukket opp sliter fremdeles Moss med følgende av Trumps forsøk på å bli sittende som president. Under tirsdagens høring skildret hun et liv i frykt: Et liv i frykt for at andre skal vite hva hun heter og hvem hun er.