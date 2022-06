Bekreftet: Lukaku tilbake til Inter

En smilende og blid Lukaku ankom Milano onsdag morgen. På kvelden la klubben ut en video der klubbpresident Steven Zhang presenterte stjernespissen.

«The big boss is back!», lød det fra Zhang.

Belgieren kom fra Inter til Chelsea for rundt én milliard kroner før sesongstarten i Premier League i fjor.

Da hadde han scoret 47 mål på 72 kamper for italienerne, men spisskjempen har slitt etter sin retur til Stamford Bridge.

Da han var i Chelsea fra 2011 til 2014, ble han heller ingen suksess. Forrige sesong figurerte han i 26 kamper og scoret bare åtte mål.

Nå er de to klubbene enige om en låneavtale for 29-åringen. Italienerne vil betale minst 80 millioner kroner for å låne Lukaku kommende sesong, ifølge flere medier.

De blir også nødt til å dekke lønnen hans. Det skal ikke være noen opsjon eller forpliktelse til å kjøpe spissen når låneavtalen utløper.

29-åringen hadde en god start på forrige sesong, men ble så hemmet av skader og slet med å komme inn Thomas Tuchels startellever igjen.



Ved juletider ble han mektig upopulær hos både fans, trener, klubbledelse og lagkamerater da han klaget over sin egen situasjon i et intervju. Siden kom han aldri inn i varmen igjen.

Lånet må sies å være et nederlag for Chelsea, som må innse at spilleren nå er klubbens dyreste bomkjøp. London-klubben har fått nye eiere med amerikanske Todd Boehly i spissen. Han får nå ansvaret med å hente inn en erstatter.

Det kan bli en travel sommer for Boehly. Chelsea må ikke bare erstatte Lukaku, de må også hente inn forsterkninger i forsvaret etter at midtstopperne Antonio Rüdiger og Andreas Christensen forsvant gratis til henholdsvis Real Madrid og Barcelona.