Jakten på Slovenias hemmelighet

LJUBLJANA (TV2): Tre av de seks beste syklistene i verden er fra en nasjon med drøye to millioner innbyggere. Det er ventet at Tour de France igjen blir en slovensk duell. Hva skjedde?

Andrej Hauptmann er sent ute.

Det er 2011, og den tidligere VM-bronsevinneren og landslagssjefen ankommer et ritt for ungdommer i utkanten av Ljubljana etter at rittet har begynt.

Vel fremme blir han litt brydd når han ser en syklist som er mindre enn de andre, både i leveår og størrelse, ligge alene noen hundre meter bak feltet.

– Jeg ba rittlederne om å hjelpe denne unge gutten litt, sånn at han i alle fall kunne komme tilbake til feltet, forteller Hauptmann til TV 2.

Rittledelsen skjønner ikke hva Hauptmann prater om.

Den lille syklisten, som konkurrerte mot eldre gutter, er nemlig ikke bakerst. Han er i ferd med å ta igjen resten av feltet med en hel runde.

LITEN GUTT - STOR SYKKEL: Tadej Pogacar ruvet ikke akkurat i terrenget som ung. Foto: Privat.

Gutten heter selvsagt Tadej Pogacar, og Hauptmann har i årene siden både vært Tour de France-kongens mentor, trener og sportsdirektør på UAE-Team Emirates.

At Pogacar skulle bli verdensener og en legende i en alder av bare 23 var imidlertid ingen selvfølge. Ikke alle i Pogacars nærmeste krets så nemlig noe spesielt i sloveneren.

Få i sykkelsporten hadde også spådd at Slovenia skulle bli en stormakt i en sport de ikke hadde noen tradisjoner i.

– Vanskelig å forutse at noe sånt skulle skje

Dypt inne i de slovenske skogene i april florerer det av mygg og unge syklister.

Vi har tatt turen til det slovenske juniormesterskapet i Gace, en drøy times kjøretur sør for hovedstaden Ljubljana, for å treffe Miha Koncilija, barndomstreneren og familievennen til verdens ubestridt beste syklist: Pogacar.

Som de slovenske syklistene han selv har vært med på å fostre, fremstår Koncilija imøtekommende, høflig og pratsom.

ILDSJEL: Få kjenner Tadej Pogacar og slovensk sykkelsport bedre enn trener Miha Koncilija. Foto: Øyvind Brattegard.

Han svarer oppriktig på alt vi lurer på, men sliter med å finne de riktige ordene når vi spør om det resten av sykkelsporten har lurt på siden 2017: Hvordan ble slovenske syklister plutselig verdens beste?

– Det er veldig vanskelig å forutse at noe sånt som dette skulle skje, sier han.

Slovenia hadde aldri før vunnet noen av sykkelsportens treukersritt eller endagsklassikere. Så kom en tidligere skihopper, som først begynte å sykle tidlig i 20-årene, på banen. Roglic har gjort kometkarriere de siste årene.

32-åringen har vunnet Spania rundt de siste tre årene, vant OL-gull i Tokyo, og har allerede flere seire på CVen enn Chris Froome – sin generasjons største etapperytter.

LOCAL HERO: Det er lave odds på at besøkende klarer å finne frem til Roglics barndomshjem når de kommer til hjembygda Strahovlje. Foto: Øyvind Brattegard.

Pogacar er ni år yngre, men regnes allerede som 23-åring som en legende i sporten med to Tour de France-seire på to forsøk, seire i to av sykkelsportens fem største endagsritt, og seire i mer eller mindre alle etapperitt han har forsøkt seg i i sin unge karriere. Selv Eddy Merckx, tidenes ubestridt beste syklist med et ikke ubetydelig ego, kaller Pogacar for «den nye Merckx».

Det er en tilfeldighet Miha Koncilija om den påfallende slovenske fremgangen

I tillegg har de en fyr som Matej Mohoric, som vant to Tour-etapper i fjor, Milano-Sanremo i år og for øyeblikket er rangert som nummer seks i verden.

– Det er vanskelig å si… Men jeg mener at vi jobber på en god måte med de yngste nå. Jeg vet ikke nøyaktig hvordan dere jobber i Norge, men jeg tror det er litt på samme måten. For vi har ikke noe resultatpress i ung alder. Alt før du fyller 17 bør være moro og lek. Jeg tror mange av klubbene jobber veldig bra nå. Men at vi har tre ryttere blant de fem-ti beste i verden er en tilfeldighet, vil jeg si, sier Koncilija.

Overrasket barndomstrener: – Mange var bedre enn Pogacar

Koncilija, en venn av familien, møtte Pogacar allerede da han var to eller tre år gammel. Han bor fortsatt ikke langt unna familien i Pogacars knøttlille hjembygd Komenda.

Storebroren Tilan var først ute med å konkurrere, og ni år gammel fulgte Tadej etter. Koncilija trente Pogacar frem til han var 12, og deretter to nye år i U17-kategorien.

TIDLIG KRØKES...: den som Tour de France-vinner skal bli. Tadej Pogacar fra et av sine første år som lovende syklist. Foto: privat.

– Men han var så liten at vi faktisk ikke hadde en sykkel som han kunne bruke. Sykkelen han fikk bruke var for stor de første tre, fire månedene.

– Så du at han hadde noe spesielt da han var ung?

– Nei. Nei, selvfølgelig ikke. Det var mange i de yngre årsklassene som var bedre enn ham. Vi har mange ritt i Slovenia som er mer eller mindre helt flate. Og i sånne ritt så er jo ekstra kilo ofte en fordel… Vi så selvsagt at han kunne bli god, men det trodde vi om mange andre også i den alderen.

Første gang treneren så et visst potensial i sin unge elev var i 2015, da han fikk sykle sitt første etapperitt: juniorrittet Tour du Pays du Vaud i Sveits. Koncilija så at Pogacar ble sterkere for hver dag som gikk. Han ble til slutt nummer åtte. Brandon McNulty, verdensmester på alderdsbestemt nivå og nåværende lagkamerat i UAE, vant det rittet. En ikke helt ukjent Tobias Foss ble nummer fire.

– Er du overrasket over at han har blitt så god som han er nå, så ung?

– Ja, jeg er overrasket. Men jeg så at det ikke var noen grenser for ham da han ble nummer tre sammenlagt i Vuelta a España 2019. Nå er det bare et tidspørsmål før han vinner TdF, tenkte jeg. Men det var likevel vanskelig å forstå at han var så god allerede året etter… Men vi ser jo at sykkelsporten har endret seg i det siste. Mange unge er på toppen nå.

Skihopperen som ble syklist

Når Koncilija sier «året etter», referer han til Touren 2020. Året Pogacar ble den yngste vinneren av verdens største ritt siden 1904 ved å slå landsmannen Roglic etter en usannsynlig snuoperasjon på den siste tempoetappen.

Roglic, nesten ti år eldre enn Pogacar, regnes som mannen som viste vei for slovenske syklister. Han er pioneren.

Til tross for at han aldri har vunnet Touren eller besitter de samme fysiske evnene som Pogacar, går han for å være mer populær i hjemlandet.

Det er ikke vanskelig å se at han står høyt i kurs når vi ankommer hjembygda Strahovlje.

Landsbyen fem mil øst for Ljubljana minner om bygdene på Vestlandet – små, få flate meter og omgitt av grønnkledde åser. Roglic er fortsatt innom hjemstedet fra tid til annen og holder for øyeblikket på å pusse opp et nytt hus.

Roglic var skihopper frem til han var 21 år gammel – verdensmester i lagkonkurransen i juniorklassen i 2007 og en talentfull hopper helt til han falt stygt i Planica samme år. Etter det ble noe av gleden ved skihopping borte, og tidlig i 20-årene begynte han derfor å teste ut en ny idrett.

Den smått absurde reisen fra skihopper til verdensklassesyklist i voksen alder er et godt bilde på Slovenias enorme forvandling som sykkelnasjon.

– Nei, jeg ble ikke skuffet da han sluttet med skihopping. For jeg så at Primoz sin motivasjon ikke var like stor lenger.

Det sier Zvone Pograjc, hopptreneren til Roglic i 14 år, som vi møter 150 meter fra barndomshjemmet til Jumbo-Visma-rytteren.

Det er små forhold i Slovenia – Pograjc var også forlover i Roglics bryllup og har vært en nær venn av foreldrene hans i en mannsalder.

DEN INNERSTE ROGLIC-SIRKELEN: Zvone Pogracj (høyre) har fortsatt jevnlig kontakt med sin tidligere elev. Til venstre er barndomskompisen Joda Serkezi. Foto: Øyvind Brattegard.

– Ja, han var veldig god i skihopping. Han hadde en god fremtid. Han ble verdensmester i lagkonkurransen. Men etter krasjen i Planica, så gikk det nedover med ham.

– Er du overrasket over at han har blitt så god i en helt annen type idrett?

– Jeg er ikke overrasket, for han var alltid veldig sterk. Han hadde god utholdenhet. Og han var alltid veldig lett i kroppen. Vi tok med Primoz til et kombinertrenn en gang, men Primoz sa at det ikke var en sport for ham: ikke var det skihopping, og ikke var det langrenn. Men han vant likevel. Da var han 15 år gammel.

– Et av de tristeste øyeblikkene i livene våre

Privat går Roglic og Pogacar godt overens. Det er lite eller ingen misunnelse eller intern rivalisering å spore mellom landsmennene.

De er for tiden rangert som de to beste syklistene i verden, og ingen blir overrasket om årets Tour de France blir en reprise av 2020-utgaven med slovensk på både første – og andreplass. Den gang stakk Pogacar, som nevnt over, av med seieren foran nesa på Roglic etter en sensasjonell snuoperasjon.

NEDERLAGETS TIME: Roglic blir trøstet av lagkameratene etter at han mistet Tour-seieren til landsmannen Pogacar på etappe 20 av Tour de France 2020. Foto: Christophe Petit-Tesson.

Det øyeblikket er naturligvis rangert høyt på listen over slovenske idrettshøydepunkter, men for Roglic-tilhengerne er 2020-Touren fremdeles for et åpent sår å regne.

– Vi var der på toppen av Planche des Belles Filles… Det var et av de tristeste øyeblikkene i livene våre. Alle i Slovenia var gira, for det så ut som Primoz skulle vinne… Det var triste greier, forteller Joda Serkezi, en barndomsvenn av Roglic.

Den mørke dopingskyggen

Når nasjoner litt ut av det blå plutselig herjer i globale utholdenhetsidretter, og spesielt i en idrett med en bekmørk historie som sykkelsporten, er det uungåelig at det hviskes om doping.

Langt fra alle i sykkelsporten har tillit til slovenerne etter flere dopingavsløringer de siste ti årene. Felles for de dopingtatte slovenerne er imidlertid at de aldri har tilhørt den ypperste verdenseliten.

Både Pogacar og Roglic har plettfri dopingvandel. Det samme har Mohoric, selv om det ikke nødvendigvis så bra ut at fransk politi raidet laget hans under fjorårets Tour. Et raid som fremdeles ikke har resultert i noe konkret.

En grundig gjennomgang av mistankene mot Pogacar kan du lese her.

Slike artikler er det, kanskje ikke overraskende, lite av i Slovenia.

SLOVENIAS TREDJE STJERNE: Milano-San Remo-vinner Mateh Mohoric. FOTO: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse via AP.

Skepsisen virker minimal. I løpet av vårt Slovenia-besøk er det ingen som nevner tematikken eller stiller spørsmål ved enkelte ryttere eller bakmenn.

I stedet blir argumenter som en stadig større grasrot, godt arbeid på klubbnivå og inspirerende verdensstjerner nevnt som forklaring på de gode tidene Slovenia nå opplever på sykkelsetet.

Tror Pogacar tar rekorden

På juniormesterskapet vi besøker i Gace er det rekordstor deltagelse i de fleste klasser. Miha Koncilija, som jobber for Pogi Team, et sykkellag på aldersbestemt nivå som Pogacar selv delvis finansierer, har ikke opplevd maken.

– Første gang jeg begynte å lete etter ryttere til laget var det vanskelig å overtale de til å begynne med sykling. Nå har vi 150 ryttere, fra seks til 18 år, i Pogi Team, så grasroten er mye større nå. Men vi er alltid klare på at det viktigste er at de har det gøy på sykkelen – ikke noe press, sier han.

Om Pogacar fortsetter å bygge ut sin allerede velvokste CV, blir neppe grasroten mindre med det første.

– Hvor mange ganger tror du Pogacar kommer til å vinne Tour de France?

– Rekorden er vel fem seire… Jo, jeg tror han kommer til å slå den rekorden.