Riise nektet henne overgangen hun ønsket: – Var ganske sur og oppgitt

Når en EM-tropp skal tas ut, gjelder det for spillerne å ha levert varene. Å representere landet i et mesterskap er for mange den store drømmen. Blant dem er 26 år gamle Karina Sævik.

Angriperen fra Karmøy tenkte mye på dette i vinter. Etter å ha tilbragt høstsesongen 2021 i Avaldsnes, en sesong hvor Karmøy-klubben kun unngikk nedrykkskvalik på målforskjell, ville hun skifte klubb i vinter. Det satte den da nyansatte treneren John Arne Riise en stopper for.

John Arne Riise. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det er ingen hemmelighet at Brann ville ha henne før sesongen. Da var det jeg som satte ned foten. Hun ville bort, og sånn er det bare. Jeg skjønte det hundre prosent og sa det til henne, men jeg kunne ikke gi bort min beste spiller så tidlig. Da hadde vi ikke hatt noe, sier Riise i Haugesunds Avis sin podcast «Frelst».

Sævik forteller til TV 2 at hun ikke har hørt episoden selv, men bekrefter at hun ville til Brann i vinter.

– Vi var ikke sure på hverandre, men vi var ikke akkurat enig. Vi ville litt ulike ting. Det ble som det ble. Når en er under kontrakt, så kan man ikke gjøre som man vil. Men det endte nå godt, sier Sævik og smiler.

I tillegg til å ikke ha fått viljen sin i overgangssaken, var det også andre usikkerhetsmomenter for Sævik. 26-åringen slet nemlig med hoften i 2021. I tillegg fikk hun en kjenning i hamstringen med landslaget under Algarve Cup tidligere i år.

Følelsen over å ikke ha fått vist seg godt nok frem var absolutt til stede for Sævik, som ikke følte seg sikker da uttaket først kom.

– Jeg følte meg ikke akkurat bankers, så jeg var nervøs. Heldigvis hadde vi trening da uttaket var, og så fikk jeg beskjeden etterpå. For meg er dette det største man kan gjøre som fotballspiller. Å representere landet topper den listen.

I LANDSLAGSVARMEN: Norges landslagstrener Martin Sjögren holder armen rundt Karina Sævik etter at landslaget har tatt lagbilde tirsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Hvordan var det å vite at du måtte bli i Avaldsnes?

– Jeg var ganske sur og oppgitt i et par dager. Men det gjør verken meg eller klubben godt om jeg skal gå rundt å være sur. Da hadde jeg heller ikke vært i et EM.

Men å holde motivasjonen oppe gjennom våren i 2022 har heller ikke vært en lek for Sævik. Avaldsnes ligger nest sist i Toppserien med kun syv poeng på 14 kamper.

Avaldsnes har tapt åtte kamper på rad. Ett av tapende var på hele 0-10 mot Brann. Sævik forteller at det har vært slitsomt mentalt å omstille seg når tapene kommer såpass hyppig. At det rett og slett har vært vanskelig å tenke at laget kan vinne den neste kampen når tapsrekken stadig vokser.

– Det er et helt annet nivå når man er på landslaget kontra Avaldsnes. Det skal det også være. Jeg har måttet prøve å stille krav til meg selv, selv om kanskje ikke alle andre på laget gjør det siden de er yngre. Jeg har hatt fokus på meg selv i kamper og tenkt på hva landslaget forventer.

Riise forteller i podkasten at han oppfordret Sævik til å stole på ham. Hans mål var å få henne til EM. Han forteller at det ble sydd sammen et opplegg med egentrening for å få henne dit.

– SUR OG OPPGITT: Karina Sævik forteller at hun var sur og oppgitt over at John Arne Riise satte en stopper for overgangen til Brann. Likevel brettet hun opp ermene og får ros fra Riise for jobben hun har gjort i trening og kamp i vår. Foto: Jan Kåre Ness

– Jeg hadde en halvannen times prat med henne og min assistenttrener. Siden den praten har Karina vært enorm på trening og kamper. Jeg sa jeg skulle få henne til EM i januar. Hun følte da hun kastet bort EM-muligheten med å bli i Avaldsnes, noe jeg forstår på grunn av det unge laget og det som skjedde i fjor.

Selv var han på Mallorca på en golf-turnering med invitasjon fra Manchester City-manager Pep Guardiola da uttaket var. Midt i en golfrunde stoppet han opp for å følge uttaket live på mobilen.

– Jeg var så nervøs. Jeg prøve å kontakte NFF dagen før for inside info, men fikk ingenting. Men da bildet kom opp så var det er en personlig seier også. Jeg var så bastant på at hun skulle til EM. Det er ikke lett å være den store stjernen på et så ungt lag. Det var en seier for alle involverte i Avaldsnes.