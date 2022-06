I full krangel foran Netflix-kameraene

Flere medier melder at krangelen fant sted lørdag morgen i Montreal da F1-president Stefano Domenicali hadde sitt sedvanlige kaffemøte med alle lagsjefene.

Teamet som filmer neste sesong av suksesserien «Drive to survive» på Netflix var også på møtet siden de fulgte Toto Wolff i helgen. De kan ha sikret seg videogull til neste sesong.

Regelendring til besvær

På møtet ble det krangling i kjølvannet av den ferske regelendringen fra motorsportorganisasjonen FIA, som skal redusere såkalt «porpoising».

Det kom et sett med nye regler før årets sesong i Formel 1, som har gitt bilene mye mer luftstrøm som presser bilene mer nedover enn tidligere. Dette har ført til at flere biler «spretter» bortover asfalten – kalt «porpoising». I forrige uke lettet derfor FIA på kravene av sikkerhetsgrunner.

Mange lags førere har klaget over ryggproblemer på grunn av porpoising, men aller verst har det vært for storlaget Mercedes og superstjernen Lewis Hamilton. Deres mektige sjef Toto Wolff har vært en ivrig forkjemper for en endring. Mercedes hadde derfor gjort en endring på bilen til Montreal-runden, som de fjernet senere lørdag etter mye kritikk.

Mattia Binotto. Foto: Dan Mullan

Erkerival Christian Horner i Red Bull skal ha sagt på lørdagsmøtet at problemene til Mercedes kanskje skyldtes mer bilen deres enn regelendringene og at tyskerne burde «få orden i eget hus» først. Dette skal ha blitt støttet av Ferrari-sjef Mattia Binotto, som også mener FIAs regelendring ikke fulgte riktig F1-prosedyre.

Da skal Wolff ha tent på alle startpluggene og anklaget rivalene for å sette førernes sikkerhet i fare ved å motsette seg en regelendring.

– Et element av teater

Aston Martin-sjef Mike Krack sa etterpå at møtet «ble litt opphetet» for noen.

Det gjaldt nok for Wolff, som sa at oppførselen til rivalene var skammelig, at de var uærlige og spilte et politisk spill. Ifølge Mail on Sunday mistet tyskeren besinnelsen.

– Jeg sa på møtet at lagsjefer som forsøker å manipulere det som blir sagt for å holde på et konkurransefortrinn, det er uærlig, sa Wolff til Autosport.

Christian Horner ble spurt om hva han synes om at kaffemøtet ble filmet av Netflix.

– Jeg tror det var et element av teater i det møtet. Så kanskje, med Lewis' nye film på vei, de prøver å få ham (Toto Wolff, journ.anm.) med der, sa Horner med referanse til at Lewis Hamilton skal være produsent for en Formel 1-film med Brad Pitt i hovedrollen.

Norris er usikker

McLarens Lando Norris skriver i en kommentar i Daily Telegraph at han er usikker på om han ønsker en regelendring underveis i sesongen:

Lando Norris. Foto: CLIVE MASON

– Jeg må innrømme at jeg er litt usikker. Sannheten er at «porpoising» ikke preger oss så mye, så vi presser ikke på for å få endret reglene, skriver Norris og fortsetter:

– Hvis det er noen risiko for at førerne kan få skader som varer over tid … Eller at de kan miste fokuset og krasje, da må noe bli gjort. Sikkerheten må komme først. Det påvirker meg kanskje ikke nå, men det kan gjøre det i fremtiden.

Neste F1-runde er på Silverstone-banen i England første helgen i juli. Red Bulls Max Verstappen leder sammenlagt.