Dette er gullheltenes neste mål

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum landet tirsdag ettermiddag på Oslo Lufthavn etter at de søndag tok et historisk VM-gull.

Etter triumfen i Italia har duoen prøvd å ta inn over seg hva de har oppnådd:

– Vi har fått tid til å spise mye gelato, prøvd å lande litt å nyte livet i Roma. Vi trengte det. Vi kommer nok til å bruke litt tid til å fordøye det vi har vært gjennom siste årene. Det å sette kronen på verket med VM-gull i Roma var helt fantastisk. Så nå skal vi prøve å gjøre det igjen, smiler Mol til TV 2.

Mol og Sørum herjet mot den brasilianske duoen Renato/Vitor Felipe i finalen og vant 2-0 i sett. Dermed gikk en 13 år gammel drøm i oppfyllelse:

– Det er på en måte sånn reisen begynte med at vi så VM i Stavanger i 2009. Vi ble veldig inspiriet av den turneringen og sa til oss selv at verdensmestere det har vi lyst til å bli. Det er ganske fjernt fortsatt. Det har gått to dager siden det skjedde, men jeg kommer nok til å trenge litt tid på å skjønne det. Det har vært en drøm så lenge, og nå er vi der. Det er rått, sier Sørum.

Neste mål

Foruten om OL i Paris i 2024, er Mol og Sørum klare på hva som er deres neste mål.

– Veien går dit at til at vi skal få på plass en turnering i Norge. Det er det neste. Det er vi nødt til å få til. Det er synd at verdens beste lag ikke skal ha en turnering på hjemmebane. Det var sånn vi startet jeg og Christian, med å se VM i Stavanger i 2009. Vi har lyst til å skape drømmer hos andre unge, og det tror jeg vi kan få til med å skape en turnering her i Norge. Det blir neste mål, sier Mol.

Utenom en mindre internasjonal turnering i Oslo i 2019, hvor Mol og Sørum spilte mot hverandre, har det ikke vært store internasjonale turneringer i Norge siden 2015:

– Jeg tror det hadde vært ekstremt viktig for sporten i Norge. Det var sånn vi ble inspirert. Vi så det live. Vi hadde sett mye på TV og spilt selv, men å se det beste nivået i verden live er noe helt annet og det må vi bare få til, konstaterer Sørum.

– Har ikke peaket enda

VM-gullet til Mol og Sørum i Italia føyer seg inn på en lang liste av meritter duoen har oppnådd de siste årene.

– Det at vi klarer å prestere som gjør om og om igjen er helt uvirkelig. Hadde du du spurt meg for fire år siden om det er noen som klarer å vinne så mye som vi har gjort, hadde jeg sagt aldri i verden. For det er så høyt nivå og det er så tett. Men at Norge har klart det er rart, men det er gøy da, smiler Sørum.

Superduoen som også er regjerende olympiske mestere, har i tillegg vunnet fire EM-gull og tatt 15 titler på verdensserien.

– Nå vil vi vinne OL i Paris . Vi skal bli det første laget til å vinne to OL-gull. Det har ingen nasjoner gjort før. Vi vet at vi ikke har peaket enda. Vi er 24 og 26 år bare gamle og er fortsatt sjukt unge i det sirkuset her, sier Mol.