Varsler lockout: Luftambulanser rammes

NHO varsler tirsdag lockout i konflikten med flyteknikerne i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO). Den trer i kraft natt til søndag.

Det betyr at flyteknikere, som ikke allerede er i streik, ikke får gå på jobb.

NHO sier til TV 2 at 20 flyteknikere i Babcock også omfattes av lockouten fra søndag. Babcock drifter ambulanseflyene i Norge.

Ingen i Kams som har redningshelikopter i Luftforsvaret er tatt ut.

KANSELLERINGER: Widerøe har kansellert til sammen 42 avganger tirsdag på grunn av streiken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Må parkere samtlige fly

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier til TV 2 at nyheten er helt fersk, men tydelig på hvordan det vil ramme flyselskapet.

– Jeg ser for meg at det vil slå hardt ut på avgangene. Vi får begynne å gjøre det jobben vi trenger å gjøre akkurat nå.

En lockout betyr at Widerøe sine fly ikke vil få det tekniske vedlikeholdet som de behøver for å være i drift.

– Da er det ikke lenge til vi må parkere samtlige av våre fly, når de ikke kan få det vedlikeholdet som kreves, for å drive med det vi driver med, sier Solli.

LOCKOUT: NHO-leder Ole Erik Almlid ser seg nødt til å benytte seg av en lockout, som i praksis nekter alle NFOs flyteknikere å gå på jobb, fra natt til søndag. Foto: Javad M. Parsa / NTB

– Eneste virkemiddelet

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier i en pressemelding at lockout er et virkemiddel de svært sjeldent benytter.

– Men NHO er nødt til å svare når et lite, frittstående forbund har fremmet et ekstremt lønnskrav, langt utover det man har blitt enig med andre yrkesgrupper om, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Almid viser til at rammen for årets lønnsoppgjør er på 3,7 prosent, og at flyteknikernes krav på 17 prosent er milevis over alle andre.

NHOs lockout trer i kraft natt til søndag og vil ikke påvirke flytrafikken før det.

Slik vil lockouten ramme Widerøe:

– I en konflikt er lockout det eneste virkemiddelet arbeidsgivere har, og vi gjør dette for å få flyteknikerne tilbake til forhandlingsbordet.

Amlid sier at når flyteknikerne har så urealistiske krav, mener de det er riktig at alle medlemmene til NFO er en del av konflikten.

– NHO er for et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og med ansvarlig organisasjoner. Derfor er vi nødt til å reagere når et frittstående forbund fremsetter krav som til de grader undergraver modellen for lønnsdannelse, sier Almlid.

Rød sone

Jan Skogseth, som er leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO), opplyser til NTB at han ikke har noen uttalelser å gi per nå.

– Vi hadde siste dialog med NHO søndag kveld. Det kom ikke fram noe nytt i det møtet heller. De viser ingen reell forhandlingsvilje. Vi står bom fast, og vi har havna i rød sone, for å si det sånn, sier Skogseth til Børsen.

Derfor gikk flyteknikerne ut i streik

Flere avganger kansellert

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) klarte ikke å bli enige i meklingen fredag forrige uke.

Lørdag ble 31 flyteknikere umiddelbart tatt ut i streik, som ble ytterligere trappet opp mandag. Da blir ytterligere 75 flyteknikere – altså en firedel av flyteknikerne organisert hos NFO – tatt ut i streik.

Den pågående streiken rammer flyteknikere i Norwegian, SAS og Widerøe. Flere avganger har blitt kansellert.