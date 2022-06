Nasjonalt ID-kort gyldig i Tyrkia fra i dag

Den midlertidige ordningen med at Tyrkia godtar nasjonalt ID-kort for nordmenn har trådt i kraft.

Tyrkiske myndigheter har nå godkjent forskriften som gjør at norske statsborgere kan reise til Tyrkia med nasjonalt ID-kort ut 2022.

Det skriver den tyrkiske ambassaden i Oslo på Facebook.

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter også dette i en pressemelding.

De understreker det er en forutsetning at reisen til Tyrkia skjer med direkteflyvning. De nasjonale ID-kortene gir ikke reiserett til land utenfor EU/EØS.

Denne midlertidige avtalen er et tiltak for å hindre at norske statsborgere som for tiden planlegger sin reise til Tyrkia må avbestille sine reiser grunnet passkrisen i Norge.

Norske nasjonale identitetskort inneholder samme informasjon og tekniske funksjoner som pass.

– Med disse kortene fortsetter reglene for innreise til landet vårt, oppholdstid og lignende forhold som ved passreiser, og det er ingen endring på dette området, skriver ambassaden.

– Hjertelig velkommen til Tyrkia denne sommeren for å oppdage skjønnheten i landet vårt.