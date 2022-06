Store endringer i skiskyting – VM-renn gir ikke lenger poeng

Poengsystemet i verdenscupen endres også slik at vinneren av et renn får 90 poeng, i stedet for 60 som i dag.

2.-plass vil gi 75 poeng i stedet for 54 og treer får 60 poeng i stedet for 48. Som tidligere får de 40 beste poeng, foruten i fellesstart, hvor kun 30 løpere stiller til start.

I tillegg vil det ikke lenger være mulig å stryke løp i verdenscupsammendraget, og hvert løp blir dermed tellende.

De nye endringene vil ifølge Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) sørge for at utøvere som går glipp av et renn på grunn av sykdom, fortsatt kan ha muligheten til å vinne sammenlagtkula.

– Det er en stor svakhet

Norges beste skiskytter på herresiden, Johannes Thingnes Bø, er i utgangspunktet positiv til endringene, men han synes det er dumt at det ikke deles ut verdenscuppoeng i VM.

– Når poeng ikke blir utdelt i mesterskap, er det en fare for at folk ikke vil «kjempe helt inn» slik som før. Da var det alltid noen poeng å krige om ved mållinjen, sier han til TV 2.

Thingnes Bø kaller det en stor svakhet at det ikke lenger er mulig å stryke løp.

– Men det er veldig positivt med endringen i poenggivingen der vinneren får en del mer enn femtemann. Forskjellen nå blir 45 poeng mellom første- og femteplass. Tidligere var det forskjellen på 1. og 25. plass.

– Så nå er det ekstremt viktig å gå bra. Få tideler mellom 1. til 5./6./7. plass kan være forskjell på seier eller ikke i totalcupen.

– Hva er det du misliker med at dere ikke kan stryke renn? «Tvinger» det dere til å stille uansett?

– Tvinger er kanskje litt rart, for 99 prosent vil stort sett gå alt av egen fri vilje. Men når det gjelder uforutsette/ekstreme ting som sjukdom, død, fødsel osv, så kan en utøver som aldri har vunne verdenscupen totalt stå i et vanskelig dilemma når en ikke kan stryke renn for å delta på det overfor.

– Men det er vanskelig å ta høyde for alt her i verden. Den store faren er at en favoritt kan seile i fra tidlig, og da kan andre høyt opp tidligere gi slipp på VC totalt for å satse alt på VM, sier 29-åringen.

Han peker på at da kan en utøveren vinne alt i VM og være sesongens store mann, men blir nummer sju i verdenscupen fordi han sto over siste runden før jul.

Bø frykter også at favoritter til å vinne verdenscupen sammenlagt bruker stafetter for å spare seg. Da tror han vil stafettene få et dårligere nivå og miste trøkket som har vært.

Samtidig vil premiepengene fra VM og IBU-cupen bli endret slik at flere utøvere får en større andel av dem i en første fase fram til 2024, og at de deretter skal heves mot 2026.

