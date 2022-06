USA forbyr bruk av landminer

President Joe Biden innfører et tilnærmet totalforbud mot bruk av miner, men gjør et unntak for grensa mellom Nord- og Sør-Korea.

USA er ikke blant de 164 landene som har sluttet seg til FNs minekonvensjon, som trådte i kraft 1. mars 1999.

Med det nye forbudet vil USA imidlertid etterleve mesteparten av konvensjonen, som forbyr all bruk, produksjon, kjøp og salg av miner.

Pentagon har ifølge Washington Post rundt 3 millioner antipersonellminer på lager og har blant annet benyttet slike miner i Afghanistan. Det nye forbudet innebærer ikke at disse vil bli destruert.

USAs forsvarssjef Mark A. Milley betegnet senest i april landminer som « et viktig redskap i krigstid ».

– Antitank- eller antipersonellminer er svært effektive i strid, sa Milley.

Lederen for pressgruppa Arms Control Association, Daryl Kimball, gleder seg over Biden-administrasjonens beslutning om å nedlegge forbud mot bruk av miner, men sier at USA for lengst også burde ha sluttet opp om FN-konvensjonen.

– Vi er fortsatt ute av takt med resten av verden, sier Kimball til Washington Post.