Gamst til sykehus: – Skjønte på reaksjonen at her var det noe galt

STYGT KUTT: Morten Gamst Pedersen fikk et stygt kutt i ansiktet etter en hodesmell.

Tidligere landslagsprofil og Premier League-proff Morten Gamst Pedersen har fått seg et stygt kutt i ansiktet.

Det skjedde etter en kollisjon på trening, forteller vadsøværingen til TV 2. BA omtalte saken først.

– Det var rett og slett hode mot hode. Det var en pasning som kom borti en motspiller, så gikk ballen opp i luften, og jeg prøvde å heade ballen. Det gjorde også en prøvespiller jeg var på lag med, så da dunket vi hodene sammen. Det var både uheldig og uflaks, sier Gamst Pedersen til TV 2.

40-åringen omtaler smertene som en vanlig hodesmell i en dørkarm. Det var først da han så lagkameratenes reaksjon, på ett øye, at han forstod hva som hadde skjedd.

– Det var vondt i ti sekunder, men jeg skjønte jo på reaksjonen at her var det noe galt. Så fikk jeg blod på øye, så jeg kunne ikke se. Det var jeg mest bekymret for. Heldigvis gikk det bra, jeg bare skylte øyet, så så jeg igjen, sier Gamst Pedersen.

Irritert Gamst: – Si det nå til ham, for faen!

Måtte på sykehus: – Hell i uhell

Gamst Pedersen sier at han måtte på Haukeland universitetssykehus etter smellen.

– De sa at det var hell i uhell. Et solid kutt, sier Åsane-spilleren om beskjeden fra en plastisk kirurg, og legger til:

– Det kunne jo vært mye verre. Selve kuttet er jo ganske heftig. Jeg er bare glad det ikke ble noen skade på øyet eller muskulatur.

Den tidligere Blackburn-, Rosenborg- og Tromsø-spilleren har fått forbud om å heade ballen den kommende uken, men trener ellers for fult med laget.

– Det blir en uke der jeg må bruke hodet. Eller, det er jo akkurat det jeg ikke skal gjøre, humrer Gamsten.

Åsane ligger på 11. plass i Obos-ligaen etter ti spilte kamper. Gamst Pedersen har så langt kun fått tre opptredener hos de oransje og svarte.

– Det er spennende med ny klubb og veldig hyggelige folk her. Jeg har lyst å spille, jeg er jo bygd sånn, men jeg får bare jobbe på videre. Jeg la beina snakke, så la hode være en liten stund, avslutter Gamst muntert.