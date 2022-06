Sykehuset i Stavanger øker beredskapen

Det er svært høyt belegg, vanskelige plassforhold og endringer i smittesituasjonen som er blant årsakene til at sykehuset går i grønn beredskap tirsdag 21. juni 2022.

Det kommer frem i en pressemelding.

Grønn beredskap betyr at det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak.

Det har siden april vært høy tilstrømming av pasienter. Situasjonen krever at det gjøres daglig vurderinger av driften, og at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre kapasitet til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp.

Det ses en økning i antall pasienter med covid-19 som har behov for sykehusinnleggelse.

For pasienter som blir innlagt med luftveissymptomer kan det være nødvendig med testing og isolering.

Helsepersonellet kan i nær kontakt med pasienter eksempelvis bruke munnbind.

Besøkende med luftveissymptomer bes ikke besøke innlagte pasienter.