NRK: Widerøe ber passasjerer om å ikke ta kontakt

Flykaoset i Norge og Europa fortsetter. Nå ber Widerøe om at passasjerene avventer sitasjonen og ikke tar kontakt med selskapet.

– Dette lager utfordringer for passasjerene våre, det er vi smertelige klar over. Der vi var positive i går, så kjenner vi at det nå treffer oss ordentlig, sier Catarina Solli, pressesjef i Widerøe til NRK, som først omtalte saken.

Dagsferske tall sier at selskapet har kansellert nær 30 avganger bare i dag.

Saken oppdateres.