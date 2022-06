Tysnes: Politiet frigir navn etter kanoulykke

Tirsdag ettermiddag frigir Vest politidistrikt navnet på gutten som omkom på Tysnes i Vestland 16. juni.

Navnet er frigitt i samråd med foreldrene.

– Det var Oliver Nordøy-Økland (6) som omkom i drukningsulykken ved Kyrkjevatnet på Tysnes, skriver politiet i pressemeldingen.

En seks år gammel gutt mistet torsdag livet etter at han falt ut av en kano og druknet. Like før klokken 01 natt til fredag bekreftet politiet dette i en pressemelding, der det også ble opplyst at pårørende var varslet.

– Omstendighetene rundt ulykken er tilstrekkelig klargjort og politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen av saken, står det videre i pressemeldingen.

Tre barn fra seks til elleve år lekte og badet ved dagsturhytta ved Kyrkjevatnet på Tysnes torsdag ettermiddag. Seksåringen falt i vannet og de andre barna varslet om dette.

– Barna hadde ikke redningsvest. Kanoen som barna lekte med låg like ved dagsturhytta. Det var ingen voksne til stede da ulykken skjedde, sier politiet.

Foreldrene skal ikke ha visst om at barna på eget initiativ gikk til ulykkesstedet, melder Vest politidistrikt.

Først klokken 17.51 ble gutten funnet av dykkere under vann. Til tross for livreddende førstehjelp sto ikke livet til å redde. Seksåringen ble erklært død på sykehuset.