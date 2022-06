Stor solkremtest: Flere populære merker får slakt

Solkremer som selges på det norske markedet har blitt undersøkt for planteekstrakter som kan gi allergi, andre allergifremkallende stoffer, parfyme, miljøskadelige stoffer og mistenkte hormonforstyrrende stoffer.

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket. Foto: John Trygve Tollefsen

– Dessverre inneholder de fleste solkremene i testen slike stoffer, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Skuffet

Kun seks av de 24 solkremene er helt problemfrie.

– Det mest oppsiktsvekkende funnet i testen er at kjente merker som Nivea og Piz Buin fortsetter å lage produkter som får bunnotering, og at såpass få seriøse aktører velger å fase ut de problematiske stoffene fra kremene sine.

– Det er jo mulig få til, men skuffende at så få faktisk gjør det, forteller forbrukerdirektøren.

De frikjente Dette er de seks solkremene som får grønt fjes og tommel opp fra Forbrukerrådet: Änglamark Sunlotion SPF 30 Meraki Sun lotion pure SPF 30 La Roche-Posay Anthelios hydrating lotion SPF 30 Ecooking Solkrem til kroppen SPF 30 Derma Sun lotion SPF 30 Avivir Aloe Vera sun lotion SPF 30

Testen er gjort som en deklarasjonstest, som betyr at det er gjort en gjennomgang av kjemikaliene som står på ingredienslisten. Med andre ord er det ikke undersøkt mengden av de forskjellige stoffene.

– Det er svært mange problematiske stoffer i solkremer. Testen vår viser blant annet at allergifremkallende stoffer, miljøskadelige stoffer og stoffer som er mistenkt hormonforstyrrende er gjengangere. 14 av 24 solkremer i vår test inneholder ett eller flere av disse stoffene.

– Testen er streng, vi har lagt lista høyt for å oppnå grønt fjes fordi dette er produkter som ofte smøres på huden til små barn og blir der i svært mange timer.

Forbrukerdirektøren understreker også viktigheten til solkrem.

– Vi vil minne om at solkrem er svært viktig for å unngå solskader og forebygge hudkreft, så sørg for å smøre deg før du skal ut i sola.

Svært miljøskadelig

To av produktene inneholder også et svært miljøskadelig stoff, ifølge Forbrukerrådet.

SIN-listen SIN står for Substitute it now!

Listen er en database utviklet av Det internasjonale kjemiske sekretariatet over kjemikalier som sannsynligvis snart vil bli underlagt begrensninger i henhold til EU REACH-regulering.

Kjemikaliene på listen brukes i en lang rekke artikler, produkter og produksjonsprosesser. Kilde: sinlist.chemsec.org/Wikipedia

Det ene er Avène Spray SPF 30. Denne solkremen får rødt fjes selv om den ikke inneholder andre problematiske stoffer enn dette.

Det aktuelle stoffet heter Methylene bis-benzotriazolyl, og er oppført på SIN-listen.

– Stoffet brytes svært sakte ned i naturen, og det hoper seg opp i kroppen til mennesker og dyr.

– Det er også å finne i produktet Piz Buin Tan & protect sun lotion SPF 30, som allerede har fått rødt fjes fordi det inneholder mistenkt hormonforstyrrende stoffer, forklarer Blyverket.

De 12 produktene med bunnotering Dette er produktene med rødt og surt fjes, og som deler sisteplassen i Forbrukerrådets test: ACO/Cosmica Sun lotion SPF 30 Annemarie Börlind Sun care sun fluid SPF 30 Avène Spray SPF 30 Calypso Once a day SPF 30 Clarins Sun care cream SPF 30 Lancaster Sun Beauty Sun protective water SPF 30 Nivea Sun Sensitive immediate protect+ SPF 30 P20 Riemann Spray SPF 30 (100 ml) Piz Buin Tan & protect sun lotion SPF 30 Rituals The ritual of karma sun protection milky spray SPF 30 Tromborg Deluxe sun protection SPF 30 Vichy Cell protect water fluid spray SPF 30

I tillegg til bunn- og toppnoteringene har seks produkter fått midt-på-treet-score og gult fjes. Disse solkremene har ikke mistenkt hormonforstyrrende stoffer, men kan inneholde enten parfyme, allergifremkallende stoffer eller miljøskadelige stoffer - eller en kombinasjon av disse.

Testen er gjort i samarbeid med det danske forbrukerrådet Tænk, les hele testen her.

– Uten vitenskapelig grunnlag

Administrerende direktør i Kosmetikkleverandørenes forening, Finn Rasmussen, svarer på vegne av leverandørene av Avène, Clarins, Lancaster, P20 Riemann, ACO/Cosmica, Piz Buin og Vichy. Han viser til en pressemelding fra foreningen:

«Denne type deklarasjonstester sier ingenting om produktenes sikkerhet.

For å vurdere dette må man se på både konsentrasjonen av ingrediensene, samt hvilken og hvor stor del av kroppen man bruker produktet på. Kosmetiske produkter skal sikkerhetsvurderes før de selges og denne vurderingen tar hensyn til konsentrasjon av ingrediensene som blir brukt, og eksponeringen – hvor og hvor mye – forbrukeren utsettes for.

En god/dårlig vurdering av de enkelte stoffene man finner i innholdsfortegnelsen uten å kjenne dosen, er ikke mulig. Forbrukerrådets «test» og rangering og klassifisering av solkrem i undersøkelsen er uten vitenskapelig grunnlag og nytteløs som veiledning for forbrukerne.

Kosmetikkregelverket setter strenge regler for hvilke ingredienser som kan brukes i produktene og i hvilke konsentrasjoner. Ettersom undersøkelsen ikke kan se eller vurdere konsentrasjonen av stoffene som står oppført på produktet, kan de heller ikke uttale seg om noe er trygt eller ikke.»

– Innenfor tillatte grenser

Anne Gjemdal, kommunikasjonssjef i Orkla, sier dette om vurderingen av P20 Riemann SPF 30 Spray:

«TÆNKs kategorisering (C-kolbe) av P20 SPF30 Spray skyldes at to av ingrediensene (Octocrylene og Homosalate) er mistenkt å kunne være hormonforstyrrende. Vi må imidlertid understreke at innholdet av de to ingrediensene i P20 SPF30 er godt innenfor tillatte grenser i henhold til EUs regelverk, som har strenge grenser for bruk nettopp for å sikre at produktene skal være trygge.

Det er også et lovkrav at ethvert kosmetikkprodukt og dets ingredienser gjennomgår en sikkerhetsvurdering før markedsføring. Sikkerhetsvurderinger for alle P20 produkter viser at P20 er trygt i bruk for både barn og voksne. På grunn av den bekymring som er reist rundt de to ingrediensene, er likevel alle nye P20 produkter utviklet uten disse siden 2019, og fra 2023 vil vi også ha fjernet dem fra P20 SPF30 Spray og P20 SPF50 Spray.»

– Skaper frykt

Solveig Monstad i Perrigo, som produserer ACO/Cosmica, mener at slike tester er med på å skape frykt.

«Alle Perrigo’s produkter er individuelt sikkerhetsvurdert basert på innhold og tiltenkt bruk, og er trygge å bruke for sine respektive målgrupper. Testen det er snakk om her er basert på en gjennomgang av ingredienser, og er ikke en test av produktet – verken for effekt (solbeskyttelse) eller sikkerhet. Vi mener at denne type tester er med på å skape ubegrunnet frykt hos forbrukere.

I testen står det at solkremen inneholder stoffer som er mistenkt å være hormonforstyrrende; det er snakk om UV-filtrene oktokrylen og etylheksylsalisylat. Vi vil fremheve at det nylig kom oppdatert data angående disse filtrene som medførte at begge ble fjernet fra listen over mistenkte hormonforstyrrende stoffer.»

Forbrukerrådet fastholder imidlertid at stoffene ikke er frikjent for mistanke.

Tim Schyberg, vitenskapelig leder i Tromborg, stiller seg også kritisk til testmetoden.

– Tromborg anerkjenner ikke Forbrukerrådets uvitenskapelige tester, og mangel på viten og hets av planter, skriver Schyberg i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Guylaine Le Loarer, utviklingssjef i Börlind GMBH, viser til en tysk test der Annemarie Börlind Sun care sun fluid SPF 30 har fått vurderingen «god». Hun forklarer at stoffet som er mistenkt for å være hormonforstyrrende er nødvendig for å oppnå UV-beskyttelsen.

Rituals svarer at de garanterer at alle Rituals-produkter er 100% sikre å bruke:

– Våre kosmetiske produkter overholder EUs strenge kosmetikkreguleringer, og vi har veldig strenge kvalitetskrav.

TV 2 hjelper deg har ikke lyktes i å få en kommentar fra Nivea eller Calypso.