VW Passat hadde i flere tiår en bunnsolid forankring blant norske bilkjøpere. Særlig stasjonsvognen traff godt. God plass og folkelig pris var viktig. I tillegg var det mange motoralternativer og mulighet for firehjulsdrift. Mot slutten fikk den også som ladbar hybrid.

Men selv sistnevnte har ikke vært nok til å holde liv i salget. Til slutt var det for mange kjøpere som gikk over til rene elbiler. Og der har ikke VW noe som minner om Passat. Enda.

Neste år, derimot, kommer det en ny modell som på mange måter vil fylle akkurat dette tomrommmet.

27. juni er det verdenspremiere på konseptbilen VW ID. Aero.

To varianter

Foreløpig deler VW bare skissene du kan se i denne artikkelen. De indikerer en bil med kombi-karosseri.

Men vi har sett en konseptbil tidligere, som er en stasjonsvogn. Og uten at noe er bekreftet offisielt, er det mye som tyder på at det kommer to varianter av ID. Aero – inkludert en stasjonsvogn.

Sistnevnte bør klinge godt i ørene til alle som har savnet Passat.

Her kan du lese mer om konseptbilen til VW

Skissene viser en kombicoupe. Men nordmenn vil kanskje helst ha stasjonsvogn?

Audi viser vei

VW-konsernet har jo allerede vist at Audi A6 blir ren elbil – og kommer både som sedan og stasjonsvogn. Så det er ingen stor overraskelse at Aero følger i samme fotspor.

– Vi gleder oss til at nok en ID.-modell skal se dagens lys. Den vil en enda større bredde i vår elbil-portefølje som nå begynner å telle mange modeller. Vi har stor tro på at ID. Aero vil være en viktig bidragsyter for at vi skal nå målet om et helelektrisk bilsalg innen 2025.

– Med dagens ID.3, ID. 4, ID. 5 og ID. Buzz, og snart ID. Aero, finnes det helelektriske alternativer fra Volkswagen for de aller fleste kunder, sier Lars Joakim Hanssen, kommunikasjonssjef i VW Norge.

I bunnen ligger MEB-plattformen til VW. Og som bildene viser, er det selvsagt mye fokus på luftmotstand.

Snart er det også klart for denn – ID.Buzz

Opptil 700 kilometer

Hva rekkevidden blir, er det foreløpig ikke sagt noe konkret om.

Igjen må vi henvise til rykter og antakelser – men disse indikerer at vi snakker opptil 700 kilometer. Omtrent på nivå med Audi A6 e-tron, med andre ord.

VW lover at dette skal bli en skikkelig plassvinner.

Lanseringen er lagt til andre halvdel av 2023. Men dette er en bil som skal lanseres i hele verden – så får vi se hvilken plass i køen Norge er tiltenkt.

