Avslører skader i TV 2-program: – Vi prøver oss på teite ting ingen kunne tenkt seg

I den nye TV 2-satsingen «I fyr og flamme», legger ikke deltakerduoen Victor Sotberg (30) og Robin Hofset (30) skjul på at utfordringene ikke var helt som de så for seg.

I programmet skal tre kjendisduoer ut i kamp mot hverandre – men nå innrømmer noen av deltakerne at de kanskje har tatt vann over hodet.

«I fyr og flamme» utfordres kjendisene til å gjennomføre de villeste, rareste og mest vågale utfordringene du kan tenke deg, med alt på video. Men om de faktisk har utført dem er et annet spørsmål – for programleder Simon Nitsche (30) skal nemlig prøve å finne ut hvem som bløffer eller ikke, sammen med to nye gjestedommere hver episode.

Duoene er influenser Iselin Guttormsen (35) med sanger Alexandra Joner (32), og artist Thomas «Fingern» Gullestad (42), sammen med makker og skuespiller Ailo Mikkelsen Gaup (43).

Den siste er Youtube-kollegaene Victor Sotberg og Robin Hofset, som nå avslører at ikke alt har gått helt feilfritt på settet:

– Vi er amatører som prøver seg på ting de kanskje ikke burde prøve seg på.

Vant til «syke» utfordringer

Kollegaene har lenge hatt erfaring med å prøve ut vanskelige utfordringer på kanalene sine, noe som gjorde at de automatisk takket ja til å være med på det nye humorprogrammet.

– Det hørtes ekstremt gøy ut, og det her er jo hobbyen vår til vanlig, bare mer ekstremt, forteller Hofset til TV 2.

– Dette er også jobben vår, siden vi er Youtubere. Vi er jo veldig vant til å gjøre syke ting og utfordre oss selv på teite måter, som er det hele dette programmet handler om, skyter Sotberg inn lattermildt.

I videoen øverst i saken forteller Sotberg hvorfor han og makkeren har en fordel i programmet.

Til tross for at de til vanlig produserer videoer hvor de utfører mange forskjellige utfordringer og idéer, møtte de likevel på noen andre utfordringer under innspillingen som de godt kunne vært foruten.

– Er det noen utfordringer dere har angret på i ettertid?

– Ja, det vil jeg faktisk si. Vi kan ikke si noe mer om det, men vi har blitt skada, forteller Hofset.

– Hvor da?

– Litt forskjellige plasser. Armene, føttene, ribbein og brist, ramser de opp.

– Brist?

– Ja, jeg har bristet ribbeinet nå, avslører Hofset.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, understreker at helsepersonell og profesjonelle aktører var på settet under hele innspillingen, og dermed kunne rykke ut umiddelbart:

– Deltakerne i «I fyr og flamme» har gjennomført flere tøffe og utfordrende oppgaver, men alt har skjedd under god sikkerhet med hjelp av profesjonelle aktører som til enhver tid har fulgt tett opp før og under selve gjennomføringene.

Han fortsetter:

– Robin og Victor hadde et uhell under innspilling. Her var godt sikkerhetsutstyr benyttet, og de fikk god oppfølging av helsepersonell på stedet og legesjekk i etterkant.

Skiller seg ut

– Dette programmer skiller seg ut fordi vi gir så sykt mye av oss selv, også prøver vi jo oss på teite ting som ingen kunne tenkt seg, med ingen erfaring, forteller Sotberg.

I tillegg gikk utfordringene på veldig kort tid, som Hofset understreker.

– Vi har jo allerede utfordret oss selv veldig mange ganger før, men ikke på akkurat det samme som her. Men jeg vil si at vi har fått testa oss på hva vi tåler, påstår han.

Men duoen legger ikke skjul på at noen av utfordringene i programmet har toppet lista over det sykeste de gjort, når man også tar Youtube-videoene deres i betraktning.

– Det som er her er at man må «pushe» seg selv litt ekstra mye. Når vi utfører utfordringer på Youtube-kanalene våre så har vi jo full kontroll, så vi er jo fortsatt litt komfortable. Men her...

– Målet var jo å toppe det vi gjør til vanlig, så der er lista lagt, skyter Hofset inn.

– Og hva er det dere gjør til vanlig?

– Det er som sagt syke utfordringer, men i utgangspunktet er det mye gaming. En av tingene jeg har gjort er å ligge 24 timer i et veldig lite hundebur, og det er ikke noe i nærheten av det her, fortsetter han.

– Og jeg har prøvd å ikke sove på 50 timer, så det er mye teite og vonde ting, skyter Sotberg inn.