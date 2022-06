Denne setningen har «alle» ventet på i to år

Bølgeskvulp, sand mellom tærne, late dager på stranda og sene sommerkvelder.

Akkurat dette er det mange av oss som drømmer om nå. De siste ukene har det imidlertid oppstått noen uforutsette utfordringer som kan sette feriedrømmen i utlandet i fare.

Men er du så heldig at du slipper unna og kommer deg til for eksempel Spania, Hellas, Portugal, Tyrkia, Kroatia eller Italia – så er det i hvert fall én bekymring du skal slippe å ha, ifølge ekspertene.

– Omtrent den samme

For selv om koronasmitten øker i flere av de nevnte landene, og den nye koronavarianten B.5 forventes å bli dominerende i Europa gjennom sommeren, roer FHI situasjonen ned fullstendig.

– Det er ikke noen grunn til å sitte i Norge mer enn å sitte i Spania. Smittefaren vil være omtrent den samme i Oslo, som i Madrid, slik vi ser situasjonen nå, sier fagdirektør Frode Forland til TV 2.

Særlig Portugal har pekt seg ut med økende smitte de siste ukene.

BALANSE: Fagdirektør i FHI Frode Forland sier vi må finne en balanse mellom å være redd for å bli smittet, og samtidig ha fornuftig smittevern. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er økende smitte i de aller fleste landene i Europa. Dette startet egentlig i Portugal, og senere i Spania og Italia. I Portugal ser det ut som at kurven allerede har brutt, og at smittetallene igjen er nedadgående, sier han.

70 prosent

Forland peker på at det særlig er land som ikke har hatt store bølger med omikronsmitte tidligere, som ser smitten øke nå.

– Vi tolker dette som et utrykk for at mange har hatt det allerede. I Danmark tror de cirka 70 prosent av befolkningen har hatt korona, og vi tror de tallene er nokså like i Norge.

Selv om sommeren byr på storinnrykk av turister på de mest populære feriedestinasjonene i Europa, har ikke Forland tro på at det vil bli aktuelt med nye, strenge restriksjoner.

– Alvorlige nedstenginger tror jeg det er liten fare for, men det kan nok være lokale variasjoner på hvordan man skal oppføre seg med tanke på bruk av munnbind og avstand.

– Orker ikke mer

I Italia, som var en av de europeiske landene som ble hardest rammet i pandemien, ble omtrent samtlige restriksjoner opphevet fra og med 1. juni.

FLOKKER TIL: Den lille italienske øya Procida har igjen et yrende folkeliv. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni / TV 2

Per nå er det kun påbudt med munnbind på offentlig transport. Det er heller ikke nødvendig å vise frem gyldig koronapass ved innreise. Ifølge TV 2s opplysninger er det heller ikke planlagt ytterligere innstramminger.

Og akkurat det gleder italienerne.

– Vi har vært innestengt i to år. Nå orker vi ikke mer av det, sier en gjeng TV 2 møter på den italienske øya Procida.

At turistene igjen strømmer til er det heller ikke noen tvil om. For da TV 2 besøkte øya var båtene stappfulle, og et titalls guidede grupper på ulike språk snirklet seg gjennom gater og smug.

– Endelig!

Ledige bord på restaurantene var det også vanskelig å oppdrive.

– Alt er fullbooket til lunsj. Det er godt å se mennesker nyte god mat og vin, se at de unge jobber og springer mellom bordene, at fiskerne får solgt ferske råvarer til restaurantene. Økonomien er i gang igjen, endelig, sier Marinella som driver fiskerestaurant på øya.

JUBLER: Restauranteieren Marinella gleder seg over at turistene igjen strømmer til øya. Foto: Elisabeth Knapstad Angioni / TV 2

Feriefavoritten Spania har også fjernet alle innreiserestriksjoner. Det samme har Tyrkia og Hellas.

– Alle modellene vi bruker indikerer ikke at smitten vil legge press på helsevesenet slik at vi må iverksette tiltak, uttalte Hellas sin helseminister Thanos Plevris i et intervju med gresk TV.

De vil ta en ny vurdering av situasjonen i september, og deretter vurdere om sommeren krever nye grep.

Beskjed til bestemor

Her hjemme er over 90 prosent av befolkningen over 18 år vaksinert med to doser. I tillegg har nærmere 1,4 millioner nordmenn tatt en tredje dose.

Forland i FHI mener dermed at unge som eldre kan reise på ferie til utlandet med god samvittighet.

– Men bestemor bør være forberedt på samme måte som de andre hun reiser på ferie sammen med.

Med lovnaden om at ferien kan tas uten dårlig samvittighet, kommer Forland med setningen få omtrent hadde turt å drømme om.

– Har vi kontroll på pandemien nå?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Vi har kommet i en lykkelig situasjon hvor de fleste er vaksinert, og svært mange har gjennomgått dette. Det utgjør ikke lenger en folkehelsetrussel på samme måte som før, sier han.