Endrer kravene for å få nødpass

Etter at kriteriene til hvem som kan få nødpass ble strammet kraftig inn i mai, endres reglene igjen, slik at flere kan benytte seg av muligheten.

Det nye nå er at man fra 22. juni, altså i morgen, kan søke om nødpass dersom man har bestilt reise før eller til og med 1. juni. Mens barn under 18 år kan søke om nødpass også for reiser bestilt etter det.

Det skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

– Ved å utvide kriteriene ønsker vi spesielt å hjelpe barnefamilier. Vi ser at det er mange barn som har utløpte pass, eller aldri har hatt pass. Nå håper vi at flere familier får tatt ferieturen til utlandet. Men jeg må understreke at det ikke er sikkert at alle får, og jeg ønsker å forberede alle på at det kommer til å bli køer, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Kriteriene som gjelder fra onsdag 22. juni er:

Reise bestilt til og med 1. juni

Reise bestilt etter 1. juni til barn under 18 år

Man kan tidligst søke om nødpass sju dager før den planlagte reisen, og det gjøres ved å møte opp på et av pass- og ID-kontorene som gir ut nødpass.

Politidirektoratet understreker at politiet fortsatt har begrenset med nødpass, og at de derfor følger utviklingen nøye.

– Vi justerer kriteriene igjen hvis kriteriene endrer seg, står det i pressemeldingen.