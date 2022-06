Megabot for dopingtatt langrennsløper

Den finske langrennsløperen Ari Luusua (34) ble nylig utestengt i fire år etter at han testet positivt for to forbudte stoffer.

Finnens dopingprøve inneholdt spor av det anabole steroidet drostanolon og meldonium.

Luusua la opp i fjor høst. Den positive dopingprøven stammer fra 20. juli.

Finnen gikk sitt siste verdenscupløp i 2019. Siden har han deltatt i en rekke lengre løp i Ski Classics.

Sistnevnte ser alvorlig på doping-overtredelsen. Tirsdag kunngjorde nemlig Ski Classics at de vil bøtelegge Luusua. Summen? 1 million norske kroner.

«Dopingsaken skader anseelsen og omdømmet til langdistanselangrenn og merkevaren til Ski Classics. Derfor vil utøveren bli ilagt en bot på 100 000 Euro», skriver organisasjonen.