Martin Sjögren: – Den mest lærerike perioden jeg har hatt som leder

Starten på jobben som Norge-trener ble en fiasko for Martin Sjögren. Foran et nytt EM fem år senere, mener svensken det har gjort ham bedre rustet for fremtiden.

– Alt vi har gjort det siste halvannet året har bare handlet om EM, sier Martin Sjögren bestemt.

Den svenske 45-åringen skal denne sommeren lede Norge for tredje gang i et stort mesterskap etter å ha stått i jobben i fem og et halvt år.

Det er en drøy måned til EM-avspark og fremdeles et par uker til Norges precamp starte for fullt når landslagssjefen møter TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah til en prat og rusletur rundt Sognsvann i Oslo.

TV2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah og landslagssjef Martin Sjögren møttes til en prat tidligere i sommer. Foto: Marte Christensen / TV 2

– 7. juli… Da smeller det. Norge mot Nord-Irland. EM sparkes i gang for Norge sin del. Hva er status for Norge sitt landslag slik du ser det per dags dato, og hva kan vi forvente oss av Norge i EM? spør Amankwah.

– Statusen akkurat nå synes jeg er at først og fremst så er det veldig gledelig at vi har alle spillere tilbake utenom Cecilie Fiskerstrand som har en skade i korsbåndet, noe som er veldig synd, svarer Sjögren.

– Foruten det, har vi den mest slagkraftige troppen som vi kan stille. Det er veldig positivt, og det har vi ikke hatt på veldig lang tid av forklarlige grunner, fortsetter svensken.

Marerittstarten: – Disharmoni i laget

Svenskens tid som norsk landslagssjef startet i sent desember 2016.

Den da 39-årige svensken kom fra en suksessrik periode som klubbtrener for blant annet topplaget Linköping i Sverige hvor han var fersk seriemester i Damallsvenskan. Han tok over jobben som Norge-sjef etter at Roger Finjord hadde ledet landslaget i ett år.

Sjögren kom inn midt i kvalifiseringen til EM i 2017, bare et halvt år før mesterskapet skulle spilles. Svensken lykkes å ta Norge til EM i Nederland, men mesterskapet ble på mange måter en gigantisk skuffelse for landslaget.

En skuffet Martin Sjögren i spillerbussen etter Norges 0-2-tap mot Belgia i EM 2017. Foto: Roald, Berit

Etter null mål og null poeng i tre strake tap i en gruppe med Nederland, Belgia og Danmark, røk Norge rett ut av mesterskapet etter gruppespillet.

– I etterkant, så ser vi jo at vi hadde trengt mye, mye mer tid, forteller Sjögren.

– Vil du si at det var din mest utfordrende tid som norsk landslagstrener? spør Amankwah.

– Ja, absolutt. Det var tøft med de resultatene, men samtidig så var det den mest lærerike perioden jeg noensinne har hatt som leder, sier svensken.

Allerede den gang var det de 21-årige Caroline Graham Hansen og Ada Stolsmo Hegerberg som var Norges frontfigurer og de fansen mente skulle lede Norge til suksess.

– De var jo veldig unge på den tiden. Det var ganske stor hype, hvilket det fortsatt er, rundt dem. Det bidrar vel delvis til at det blir et mer individuelt fokus, reflekterer Sjögren.

– Men jeg synes det var en disharmoni i det laget jeg tok over i 2018. Med det mener jeg at det var ingen god enhet. Det jobbet vi mye med å endre fra dag én, men jeg tror ikke vi var helt forberedt på at vi skulle levere et såpass svakt EM. Det ble veldig «jobbigt» for oss, forteller 45-åringen.

Personlig nedtur: – Det er jo mitt ansvar

Mesterskapet i Nederland ble en gedigen skuffelse for mange. Nedturen toppet seg også med at Ada Hegerberg noen måneder senere trakk seg fra landslaget på ubestemt tid – og ble borte i fem år.

For Sjögren selv ble opplevelsen noe som var tøft å takle personlig.

– Det hadde jo gått ganske bra for meg og de lagene jeg hadde hatt ansvar for tidligere, så jeg hadde egentlig aldri opplevd noen nedtur i klubbfotballen, forteller svensken.

– Man får liksom perspektiv på saker og ting når det ikke går som man kanskje hadde tenkt. Der man selv kommer inn og egentlig har litt høyere forhåpninger om at det skulle gå bedre. Men det gjelder jo å lære av det, og det gjelder å ta ansvar for det. Det er jo mitt ansvar.

– Vi har selv høye ambisjoner

Fem år etter nedturen, skal svensken igjen lede Norge ut i et europamesterskap. Ada Hegerberg har kommet tilbake fra sitt landslagsfravær og er igjen landslagets frontfigur sammen med Caroline Graham Hansen.

Norges to supertalenter har nå blitt både fem år eldre og etablerte superstjerner i hvert sitt Champions League-vinnende lag. I tillegg har en rekke andre spillere etablert seg i andre europeiske storklubber.

– Jeg synes vi har en interessant tropp, fremdeles en ganske ung tropp som har fått ganske mye mer erfaring. Mange var med i 2019 og bet godt ifra seg, og nå har vi fått noen år til på oss, sier Sjögren om sine 23 utvalgte til mesterskapet.

– Hva man kan forvente seg? Vi har selv høye ambisjoner, både med vårt spill og vårt lag. Vi får vel se hva vi kan forvente oss, men det er klart at vi ser for oss at vi skal ha et bra mesterskap og vise oss fra vår beste side, avslutter han.