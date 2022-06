Russland strammer grepet om to strategiske byer

De to byene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk øst i Ukraina kan være nøkkelen for full russisk kontroll i Luhansk. Nå hevder de å ha kontroll.

Over helgen flyttet russerne alt av reservetropper mot byen Sievjerodonetsk .

Sievjerodonetsk og nabobyen Lysytsjansk, begge øst i Ukraina, er sentrale om Russland skal få full kontroll over Donbas-regionen. Her har kampene pågått lenge, og selv om det har gått sakte, så har russiske styrker fått kontroll over stadig mer terreng.

Nå strammer Russland grepet om de to viktige byene, og hevder selv å ha okkupert Sievjerodonetsk. Det er noe guvernør Sergij Gaidaj motstrider over meldingstjenesten Telegram:

– Alle erklæringer fra russere om at de kontrollerer Sievjerodonetsk er løgn. De kontrollerer majoriteten av byen, men de kontrollerer den ikke helt.

Brutal krigføring

Krigføringen Russland fører mot byene er av den brutale sorten, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø.

Han forklarer at det pågår massiv russisk artilleribeskytning av ukrainske forsvarsstillinger i begge byene, og med påfølgende angrep med russiske bakkestyrker.

Og ifølge lokale myndigheter fremstår angrepene som uvilkårlige, noe som rammer sivile som flykter byen.

Noen sitt hjem står i full fyr etter å ha bli rammet av artilleriild i Lysytsjansk, i Donbas-regionen øst i Ukraina. Byen har vært rammet av luftangrep i flere dager. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Men motbakke og vanskelig terreng gjør det vanskelig for russerne å gjøre fremgang. Ydstebø mener tiden er på Ukraina sin side.

– Begge sider tar tap, men dess lenger tid det går, dess mer vestlig artilleri får Ukraina tilgang til og de blir bedre i stand til å bekjempe de russiske angrepene.

– Det er også usikkert hvor godt Russland klarer å erstatte tapene sine, spesielt tapene av infanteri.

En eldre kvinne går bort fra et brennende hus i Lysytsjansk. Lokale myndigheter i Lysytsjansk og Sievierodonetsk hevder artilleriilden også rammer sivile i stor grad. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Avhengig av Vesten

–Hva skal til for at ukrainerne nå skal klare å holde stilling mot den russiske offensiven?

– De må klare å begrense egne tap, og de må få tilført mer artilleri, spesielt langtrekkende rakettartilleri og nok ammunisjon, påpeker oberstløytnanten.

– Men hvor god tilgang har Ukraina på våpen- og ammunisjon ved fronten?

– Her har jeg ingen detaljer utover det ukrainerne selv melder, og det er at de trenger mer, svarer Ydstebø.

Derfor er de viktig

Russland trenger en seier, ifølge oberstløytnanten, og Sievjerodonetsk kan være en slik seier som Russland kan løfte fram som en suksess. Men:

– Selv om Russland skulle klare å ta Sievjerodonetsk, må de krysse elva de har sprengt broene over, og angripe i motbakke de ukrainske forsvarerne i Lysytsjansk.

En ukrainsk soldat går forbi et brennende kjøretøy mens artilleriilden rammer byen Lysychansk, i Donbas-regionen øst i Ukraina. Byen har vært rammet av luftangrep i flere dager. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Lysytsjansk er nøkkelen til det sterke forsvarsterrenget som ligger vest for Sievjerodonetsk. Et område russerne må ta for å klare okkupere hele Luhansk fylke.

Et begrenset mål

Men selv om byene gir en bedre utgangsposisjon for å ta resten av Luhansk fylke, er det et begrenset mål som i areal utgjør knapt 13 prosent av hele Ukraina.

Og kun 50 prosent av russernes pågående operasjon.

Men, ifølge Ydstebø, må Russland må ta hele Luhansk fylke for å høste noen strategisk og politisk gevinst.

– Selv om det er bare et begrenset mål, da de også må erobre Donetsk fylke for å nå målene med operasjonen i Donbas.