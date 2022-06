Sp-nestor ut mot Vedums folkeavstemning: – Helt tragisk

Johnny Greibesland (65) har vært ordfører for Senterpartiet i Songdalen i 16 år. Og sittet i kommunestyret i 24 år. Han gikk av for drøye to år siden.

Nå ber han både partileder Vedum og kommunalminister Gjelsvik om å gjøre retrett.

– Dropp dette. La den nye kommunen få lov til å bygge seg opp til å bli en god kommune for alle innbyggerne. Dette må stoppes. Det er bare tragisk for alle, forteller han når TV 2 besøker han på hjemgården i Finsland, 30 km inn i landet fra Kristiansand. I det som var den gamle Sogndalen kommune.

– Krevende

Nå er han pensjonist, sønnen har overtatt gården, men det er fremdeles mye å holde på med. Gresset er nyklippet og bikkja skal luftes. Og mens vi står og snakker sammen smetter han inn i huset og kommer ut med et av de gamle Songdalen-skiltene som nå - foreløpig - er blitt avleggs. Det gamle kommunevåpenet i Songdalen har blader og nøtter fra eiketreet, et viktig tre for bygda.

– Jeg fikk skiltet da jeg sluttet som ordfører. Jeg synes det er litt gøy. Nå skal jeg henge det opp på veggen inne, sier han.

– Hva syns du om diskusjonene om oppsplittingen av Kristiansand kommune?

– Det er helt tragisk for å si det rett ut. Det er to og et halvt år siden Songdalen opphørte. Det finnes ingen Songdalen lengre, sier han.

Greibesland var med i sammenslåingsprosessen som ordfører. De la ned en stor jobb med å innlemme Songdalen i Kristiansand.

– Det var en gedigen jobb, det skal jeg love deg. Og det blir mye vanskeligere å begynne å splitte opp kommunen igjen. For da skal man begynne og krangle om eierandelen til de forskjellige kommunale selskapene, du skal skaffe nye folk. Så det blir kjempekrevende, sier han.

Mener mye ble bedre

Nå frykter han at mye av det de gjorde vil være bortkasta arbeid. Og han viser til mange saker som har blitt bedre etter sammenslåingen.

KLAR TALE. Mye har blitt bedre etter sammenslåingen med Kristiansand, sier tidligere ordfører i Sogndalen, Johnny Greibesland. Foto: Terje Frøyland

– Kulturlivet har flere ressurser, landbruket er fornøyd, kirkene har aldri vært så godt vedlikeholdt som nå under Kristiansand. Så dette er bare veldig, veldig trist, sier han.

Og en omkamp om oppdeling av kommunen vil rive opp gamle sår. Han frykter nye uvennskap og ufred i bygda.

– I den kampen som var erfarte jeg at naboer ble uvenner, folk ble splitta og ble uvenner, og så skal vi i gang igjen? Nå er sårene begynt å lege seg og så skal vi i gang igjen med denne kampen. Nei dette er helt meningsløst, sier Greibesland.

Saken har splittet Senterpartiet lokalt. Noen vil ha Sogndalen tilbake og andre vil ikke reversere sammenslåingen. Også lokallagsleder i Sp i Kristiansand er skuffet og misfornøyd med kontakten med moderpartiet.

Kjell Eirik Haavold forteller til TV2 at han har gitt beskjed til partiledelsen om at de må bli flinkere til å involvere lokallaget i disse kontroversielle sakene.

– Vi har ikke vært påkobla denne prosessen i den grad vi hadde ønska, sier Haavold.

– Støtter du Senterpartiets ledelse i at Søgne og Songdalen skal skilles ut fra Kristiansand hvis en folkeavstemning disse to stedene viser flertall for dette ?

– Ingen kommentar, svarer Haavold.

Vedum står på sitt

Finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har derimot ingen planer om å lytte til den klare beskjeden fra Sp-nestor Greibesland.

– Nå er det satt i gang en prosess også er det folket som avgjør, sier han til TV 2.

– Så folkeavstemning, det skal skje?

VALGET ER TATT: Partileder Trygve Slagsvold Vedum har ingen planer om å droppe folkeavstemningen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Her skal folk bli lyttet til, da er folkeavstemning den beste måten har vi ment.

Til tross for at flere av hans egne ikke vil stille seg bak regjeringens vedtak avviser han at det er mye splittelse i partiet.

– Jeg opplever at det er noen ulike røster, og at det er noen i Senterpartiet som mener noe annet. Sånn er det selvfølgelig.

Han mener det likevel ikke skal være tvil om hva partiet mener.

– Vi har ment det samme hele tiden, som parti.

Intern krangel i Ap

Også i Arbeiderpartiet er det stor uro. Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har tydelig sagt i fra om at han synes prosessen hittil har vært udemokratisk. Han og Ap i Agder føler seg overkjørt av regjeringen.

Og dette vil få konsekvenser for politikken i sørlandsbyen, mener sjefredaktør i Fædrelandsvennen Eivind Ljøstad. I et intervju med TV 2 sier han at han allerede har gratulert de borgerlige med valgseieren i neste års kommunevalg.

– Etter valget i 2019 fikk Arbeiderpartiet ordføreren i Kristiansand for første gang på 70 år. Og så klarer de sentralt å behandle sitt eget lokalparti på denne måten. Det er et ekstremt dårlig oppspill til en kommende valgkamp, sier redaktøren som regner med at det blir lenge til Kristiansand får en Ap-ordfører igjen hvis denne konflikten fortsetter.

– Hvem har skylda?

– Dette er elendig politisk håndverk i regjeringen. Vanligvis ser vi at politiske partier krangler med andre partier, men her ser man altså at de klarer å krangle med sine egne, sier Ljøstad til TV 2.

NODELAND. Sogndalen kommune eksisterer ikke lengre, men kan gjenoppstå. Her fra det tidligere kommunesenteret, Nodeland. Foto: Terje Frøyland

Ser mørkt på fremtiden

Nå skal statsforvalteren i Agder gjennomføre en utredning om hvordan en eventuell splittelse skal foregå. Og da frykter den tidligere senterparti-ordføreren i Sogndalen at konfliktene og rivningene er i gang igjen.

– Ja, det kan jeg garantere. Da blir alt verre igjen. Da starter valgkampen og krangelen igjen om dette, sier Greibesland til TV 2, som frykter at de vil komme til å kaste bort fem nye år med en reverseringsprosess.