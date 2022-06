«You»-skuespilleren giftet seg

Komiker og skuespiller Chris D'Elia (42) giftet seg i helgen med kjæresten Kristin Taylor (30). Stand-up komikerens kone delte nyheten på søndag med et Instagram-innlegg fra seremonien. I bildeteksten skrev hun: «6.18.22. D’Elia’s forever»

Også D’Elia selv la ut et innlegg fra bryllupet. I innlegget ser vi bilder av det nygifte paret som poserer med deres felles sønn.

Lav profil etter anklager

Den 42 år gamle skuespilleren har siden sommeren 2020 holdt en lav profil.

Da sto nemlig flere kvinner frem og anklaget ham for seksuell trakassering. Flere av disse skal ha vært mindreårige.

Han ble blant annet sparket fra Netflix-filmen «Army of the dead» på grunn av dette. Anklagene kom i sosiale medier, der det ble hevdet at komikeren bevisst flørtet med mindreårige jenter.

I et intervju med TMZ i 2020 sa komikeren at:

– Jeg vet at jeg har sagt og gjort ting som kan ha fornærmet folk i løpet av min karriere, men jeg har aldri bevisst forfulgt noen mindreårige på noe tidspunkt.

Vært i terapi

I februar ifjor publiserte D’Elia en video på youtube der han forklarte mer om sin side av saken. Han sier i videoen at: «Jeg står for at alle forholdene mine har vært lovlige og med samtykke.»

Videre i videoen forteller han likevel at han har gått i terapi for det han omtaler som et «usunt» forhold til sex.

– Det jeg har lært er at det alltid har handlet om sex for meg. Livet mitt var sex, det kontrollerte livet mitt, sier han blant annet i videoen.