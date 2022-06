Flyreisen var ferdig betalt – så kom kontrabeskjeden

Årets sommerferie for Renaz Saleyi (27) går til Egypt. For to voksne og et barn på to år betalte hun omkring 30.000 kroner for fly tur/retur, inkludert bagasje og hotell.

– Så fikk jeg plutselig en mail forrige uke om at jeg må betale ekstra for drivstoff, på grunn av krigen i Ukraina, sier Saleyi til TV 2.

Dermed ble flyreisen hele 700 kroner dyrere per person, også for toåringen.

Beskjeden kom fra det norskeide reiseselskapet Amisol, som mener pristillegget er innenfor deres reisevilkår. Les svaret fra daglig leder lenger ned i saken.

– Alle har ikke råd

Dermed var ikke lenger bekreftelsen som Saleyi hadde fått gyldig.

I e-posten fra Amisol, som TV 2 har lest, skriver de at de på grunn av «den ekstraordinære stigningen av energipriser» ser seg nødt til å ilegge et drivstofftillegg.

– De sa at regningen skulle komme denne uken, og at vi får en ny reisebillett og må se bort fra den forrige, sier Saleyi.

EGYPT: Ferieturen til Egypt ble dyrere enn forventet for Renaz Saleyi. Foto: Mohamed el-Shahed / AFOP / NTB

Hun forteller at ekstrabeløpet går greit for henne å betale, men retter bekymring mot dem som allerede reiser på stramt budsjett, og oppfordrer til å være observant på reisevilkår.

– Om man hadde vært veldig mange, eller hatt dårlig råd, så er det ikke sikkert man hadde kunnet betale, sier hun.

Saleyi har reist med selskapet tidligere, og ikke opplevd noe liknende.

– Jeg trodde jeg var helt à jour da jeg betalte, og at det ikke var flere skjulte kostnader. Nå håper jeg hvertfall ikke det blir flere.

– Tilhører sjeldenhetene

Da Saleyi ringte selskapet etter å ha fått beskjeden om pristillegg, refererte de til paragraf tre i sine reisevilkår.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer Amisol sine reisevilkår, § 3

Ifølge forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet har dermed selskapet sitt på det rene. Likevel mener han det er ytterst uvanlig å forlange tilleggsbetaling.

– Det tilhører sjeldenhetene å gjøre det, selv om pakkereiseloven også åpner for den typen tilleggsbetaling. Den klausulen finnes i de fleste pakkereiseavtaler, men min erfaring er at den brukes sjelden, sier Iversen til TV 2.

OVERRASKENDE: Forbrukerjurist Thomas Iversen tror tilleggskostnadene kan komme overraskende på de fleste kunder. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Kan gi rett til avbestilling

Iversen har forståelse for at det kan oppleves irriterende for kunden, og i verste fall gjøre at ferien kan ryke.

– Kan du ikke betale, ville jeg tatt kontakt med selskapet og forklart situasjonen, og undersøkt om du kunne betalt senere. Jeg håper selskapene viser fleksibilitet der, sier Iversen.

Han trekker også frem at om den totale reiseprisen øker med mer enn åtte prosent, har kunden rett til å avbestille med full tilbakebetaling.

Den terskelen kan imidlertid være høy om hele familien har gledet seg til å reise på ferie.

Mener det var godt nok opplyst

For Saleyi var det overraskende at selskapet kunne kreve ekstra betaling. Daglig leder for Amisol i Norden, Lis Vogelius, oppfordrer kunder til å sette seg inn i vilkår.

– Dette står i paragraf tre av ti, i vilkårene. Det er mye lesing å sette seg inn i alt. Mener du det er godt nok opplyst?

LANG LISTE: Innholdsfortegnelsen i reisevilkårene til Amisol viser at det er mye å sette seg inn i. Foto: Skjermdump

– Det er som sagt en meget spesiell situasjon vi er kommet i, men jeg mener folk skal huske å lese hva de klikker på når de betaler. Det gjelder all netthandel. man skal som forbruker være oppmerksom, sier Vogelius til TV 2.

– Aldri skjedd før

Vogelius forteller at selskapet aldri tidligere har sett seg nødt til å kreve tilleggsbetaling.

– Dette er noe charterselskapene er blitt nødt til å gjøre, fordi vi har fått økte utgifter på drivstoff. Vi kjenner ikke prisene langt frem i tid, men de er stadig løpende. Vi får en faktura fra vårt flyselskap typisk 25-30 dager før avgang, og først da kjenner vi den reelle prisen, sier Vogelius.

Hun sier at tillegget også legges til prisen for kunder som bestiller etter dette.

– Dette er vanlig prosedyre i en uvanlig tid. Vi er superlei oss for at vi må gjøre det, og beklager så mye, men vi har også vært gjennom en koronatid, sier hun.