Travis Scott refses etter babybilde

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det oppsto flere reaksjoner da Kylie nylig postet et innlegg på farsdag til ære for Travis Scott.

Søndag var det farsdag i USA. Flere kjendiser la ut bilder der de hedret sine egne fedre og barnefedre, blant annet Kim Karshasian, Victoria Beckham og Kate Hudson.

HYLLET: Jenner hyllet tobarnsfaren i et innlegg på sin instagram. Foto: Faksimile / Instagram

Også Kylie Jenner postet et innlegg til ære for hennes barnefar, Travis Scott. Paret har to barn sammen, og på bildet ser man Scott med sønnen sin på brystet og datteren Stormi sovende ved siden av.

Innlegget har fått nesten 9 millioner likerklikk, og over 16 000 kommentarer. Mange synes innlegget var koselig, og i kommentarfeltet er det masse hjerter og hyllester til Scott. Malika, fellesvenn av Kardashian-familien, kommenterte blant annet: «This is so good… Happy Fathers day Travis».

Uansvarlig

I hate to be a Debbie Downer, but is he really eating hot Ramen over his baby boy? Cold Ramen is no excuse either. 🤷🏼‍♀️ @trvisXX @KylieJenner #TravisScott #KylieJenner #ramen pic.twitter.com/v69k3XaFuP — Wendy The Good Witch 🌞 🇺🇸💙 (@TexasBlondeXOXO) June 21, 2022

Det var ikke alle som var like begeistret for innlegget. Flere skriver på Twitter og under innlegget at det er uansvarlig håndtering av en baby. Grunnen til dette er at Scott tilsynelatende spiser varme nudler over babyen.

Twitterkontoen @TexasBlondeXOXO har blant annet lagt ut en tweet der hun skriver:

– Spiser han virkelig varme nudler over guttebabyen sin?

Det var også flere som kommenterte under selve innlegget på Instagram.

«Nudler på toppen av babyen er jo helt spinnvillt», skriver brukeren @alexischristina_. En annen bruker skriver «Hvorfor i all verden spiser man varm mat over sin egen baby. Er ikke det farlig?»

Også på Reddit har Scott fått kjørt seg. Flere fans reagerer nemlig også på at det ser ut som han hviler skålen med nudler på babyen.

– Den skålen hviler jo på den stakkars babyens nakke, skriver blant annet en av brukerne.

Sjeldent syn

Det var i februar at Jenner og Scott ble foreldre for andre gang, etter at de fra før av har datteren Stormi (4).

De gikk først ut med navnet Wolf på sønnen, men etter noen uker trakk de det tilbake. Siden den gang har sønnens nye navn forblitt ukjent, og det postes lite av han i sosiale medier.

Derfor var det til mange sin begeistring at Jenner postet innlegget på farsdagen, der man fikk se et lite glimt av deres fire måneder gamle sønn. På bildet har Jenner tatt en brunt hjerte foran fjeset på sønnen.