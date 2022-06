Svarer på det «alle» lurer på

TV 2 møter Atle Antonsen og Ine Jansen i forbindelse med innspillingen av en ny sesong med dramakomedien «Kjære landsmenn».

Hovedrolleinnehavere Atle Antonsen og Ine Jansen forteller at det som har vært mest krevende med serien er å finne bygg som kan se kongelige ut.

Mange TV-seere har lurt på om de spiller inn på Det norske slott, men det kan de avkrefte. De har nemlig aldri filmet inne i selve slottet, selv om serien handler om en fiktiv kongefamilie i Oslo.

– De driver med greier der på slottet, så jeg føler vi hadde kommet litt i veien om vi hadde innspilling der, sier Antonsen med et lurt smil.

KONGE OG DRONNING: Her i rollene som kong Johan og dronning Isabella. Foto: TV 2

Her hadde du neppe trodd de spilte inn

De forklarer at flere andre europeiske land, eksempelvis Sverige, har flere gods og grevskap enn vårt hjemland.

– I Sverige kan man surre rundt, så finner man alltid noe som kan se ut som et slott. I Norge må man grave mer. Vi har vært i noen bygg vi aldri har vært i før.

Der kanskje ikke så overraskende at storslåtte Losby gods brukes når man følger kongefamilien i scenene som skal være på privaten. Noe mer overraskende er det kanskje at Krigsskolen i Tollbugata i Oslo sentrum brukes når de filmer familien i mer offiselle oppdrag og ærend.

MOTGANG: Karakteren til Atle Antonsen får det ikke lett i den nye sesongen heller. Foto: TV 2

Den største overraskelsen er likevel at Norsk Revmatikerforbund stiller med et av de «kongelige byggene».

– Ravmatikerforbundet sitter av en eller annen grunn på et gammelt, fett hus. De må ha hatt en eller annen gammel rik kar, som donerte alle pengene sine fordi han hadde vondt i ryggen. Det er jo fantastisk, sier Antonsen lattermildt.

Det har også blitt filmet på Bogstad gård i Oslo.

Under kan du se bilder av de forsjellige stedene det spilles inn:

KRIGSSKOLEN: Oppført ca 1640 av kansler Jens Bjelke. GÅRD VED SJØEN: Bogstad gård i Oslo. OVERRASKELSEN: Få hadde nok trodde at dette lokalet til Norsk Revmatikerforbund ble brukt i den kongelige serien. LOSBY GODS: Godset ble i 2019 kåret til Europas beste historiske hotell.

Dramatisk

Jansen forteller at den nye sesongen fortsatt vil handle om en familie med en tenåringsdatter, en noe surrete sønn, kjærlighetsliv og utfordringer med monarkiet. Antonsen suplerer at de har gjort endringer i den nye sesongen.

– Det er ganske mye dramatisk som skjer også. En ganske rivende utvikling. Jeg føler vi skrur til skruen et par hakk denne sesongen. Det «tight», dramatisk og morsomt. Det er en serie som er vanskelig å balansere. Det er en dramakomedie. Vi vil at det skal oppleves som litt sant, så vi lurer alltid på hvor langt vi kan strekke dette, og fortsatte insistere på at det på et vis er «virkelig». Det syns jeg vi har blitt enda flinkere på denne sesongen. Jeg har veldig trua på dette. Det er godt manus også!

Både Antonsen og Jansen er fulle av begestring over at serien i disse dager sendes på svensk fjernsyn. Dette tar de som et stort kompliment, da det oftere er svenske serier som finner veien til Norge enn motsatt.

I intervjuet under går det galt når Antonsen prøver seg på et ungdomsord. Se hva han sier i klippet.

Endret karrierevei?

Det norske folk husker Antonsen godt fra tiden i «Team Antonsen», «Ut i vår hage» og andre mer sketsj-baserte komiprogrammer.

De siste årene har han i større og større grad vært å se i mer seriøse roller på både film og TV. Dette har en naturlig forklaring, ifølge Antonsen selv.

I SMINKEN: Rollen til Jansen er ofte pyntet i luksuriøse kjoler og med tilhørende plettfri sminke. Foto: Sophie Amundsen Dregelid/TV 2

– Det har blitt mye forskjellig etterhvert. Det var en periode jeg følte jeg hadde gjort det meste av mer tradisjonelle komedieting. Men det var bare heldig og flaks at det kom en del ting seilende inn, som gjorde at jeg kunne strekke det litt i en annen retning.

Han mener endringen i stor grad startet da han hadde hovedrollen i «Dag». Etter det har han tatt flere skuespillerroller.

Kong Johan har ikke hørt fra kong Harald

Skuespillerne, som innehar rollene som henholdsvis kong Johan og dronning Isabella, får spørsmål om de har hørt noe fra den norske kongefamilien etter at de begynte å portrettere monarker.

– Ikke et kløyva ord, sier Jansen lattermildt, før Antonsen legger til:

– Vi regner med at de har sett alt, og elsker det. Neida, men serien handler ikke om dem. Den handler om en fiktiv kongefamilie som lever i Norge, slik Norge er i dag. Jeg tror ikke det bekymrer dem. Jeg tror og håper at de om noe syns det er litt artig.