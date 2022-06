Meldinger om knivangrep på kjøpesenter i Sverige

Politiet i Sverige varsler at flere er skadd i en voldshendelse på et kjøpesenter i Västerås. Minst to er skadd, og gjerningspersonen er pågrepet.

Politiet opplyser ifølge Expressen at to personer er skadd, en av dem alvorlig skadd.

– Det kan være flere som er skadd, sier politiets pressetalsperson Magnus Jansson til Aftonbladet.

Avisen skriver at det dreier seg om et knivangrep. En person er pågrepet, og politiet sier at de ikke mistenker at det er flere gjerningspersoner.

(©NTB)