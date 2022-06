Landslagsspiller freser mot «verdens mest sexy»-stempel

Hun har storspilt for sveitsiske Grasshoppers og ryktes å være på vei til den engelske gigantklubben Chelsea.

Men det er ikke bare på grunn av fotballferdighetene den kroatiske landslagsspilleren Ana Markovic har kapret overskriftene.

Nylig kåret en serbisk avis 22-åringen til «verdens mest sexy fotballspiller». I et intervju med nettstedet 20 Minuten gjør fotballspilleren det klart hva hun tenker om slike kåringer.

– Jeg har ingen problemer med avisoppslag som beskriver meg som pen, for det gjør meg glad å høre at folk synes jeg er pen. Men så dukket det opp avisartikler der jeg ble beskrevet som «verdens mest sexy fotballspiller». Det liker jeg svært dårlig. Også med tanke på familien min. Avisene må være forsiktige med tanke på hva de skriver, sier hun i intervjuet med 20 Minuten.

Den kroatiske landslagsspilleren føler slike kåringer reduserer henne til det hun beskriver som «en person med et utseende». Hun vil først og fremst bli dømt ut i fra det hun presterer på fotballbanen.

– De som skriver det har aldri sett meg spille fotball, de ser bare på utseende. Det synes jeg er veldig synd. Jeg synes disse folkene heller burde fokusere på det jeg gjør på fotballbanen. Dessuten har det blitt påstått at jeg vil fremheve meg på sosiale medier for å tjene penger på sosiale medier, fordi jeg er pen, freser hun.

– En stor forskjell på kvinner og menn

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg forstår svært godt at Ana Markovic reagerer på at aviser har kåret Grasshoppers-spilleren til «verdens mest sexy fotballspiller».

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: TV 2-ekspert Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg skjønner frustrasjonen hennes, for det er en grunnleggende forskjell når det gjelder mannlige og kvinnelige idrettsutøvere. Det er jo også kåringer der aviser kårer de kjekkeste mannlige fotballspillerne, eller svømmere og så videre, men det er ikke det samme som de kvinnelige idrettsutøverne. Mange kvinner vokser opp med et helt annet fokus på utseende i livet generelt, ikke bare i idretten, påpeker Finstad Berg.

Og fortsetter:

– Derfor har jeg full forståelse for at hun vil bli bedømt ut fra det hun gjør på fotballbanen, og ikke hvordan hun ser ut. I kvinnefotballen og i kvinneidretten har det lenge vært et alt for stort fokus på utseende, og alt for lite fokus på det de gjør sportslig. Det er hun ikke den eneste som er lei av, slår Finstad Berg fast.

Ana Markovic forteller at mediepågangen har vært helt enorm etter at hun debuterte på det kroatiske landslaget i fjor sommer. Til slutt måtte forbundet sette foten ned for mediemøter med angriperen som foreløpig står bokført med fem landskamper og ett mål for Kroatia.

– Jeg har havnet i aviser og nettsteder stort sett over hele Balkan. Jeg har vært i hele media i Serbia, Kroatia og Bosnia, og nå også i Østerrike og Hellas. Da jeg var med landslaget, ville plutselig rundt 25 journalister intervjue meg på laghotellet. Forbundet grep da inn slik at jeg kunne konsentrere meg om fotballen, opplyser hun.

LANDSLAGSSPILLER: Ana Maria Markovic debuterte for det kroatiske landslaget i fjor. Foto: Igor Soban/PIXSELL

Mottok ufine bilder

I intervjuet medgir Markovic at hun har mottatt mye uønsket oppmerksomhet etter alle avisoppslagene. Ukjente menn har sendt henne intime bilder på sosiale medier.

– Det er noen som har sendt slike bilder, det er skikkelig stygt. Jeg vet ikke hvorfor en person kan gjøre noe sånt, sukker Grasshoppers-profilen.

At flere ukjente personer har sendt fotballspilleren ufine bilder overrasket ikke akkurat Finstad Berg.

– Slike medieoppslag hun har opplevd fører jo til at hun får oppmerksomhet hun ikke har bedt om. Det er så forutsigbart, og en del av bildet. Jeg skjønner det kan være kjempeslitsomt og å den type henvendelser og kommentarer, sier Finstad Berg.