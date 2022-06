Vrakes til VM grunnet russisk overgang

Maciej Rybus har representert landet sitt ved 66 anledninger, men nå ser landslagseventyr ut til å gå mot slutten, ifølge The Athletic.

Nå har nemlig landslagssjefen Czeslaw Michniewicz gitt venstrebacken klar beskjed om at VM ryker, og at han ikke vil se navnet sitt i en ny landslagstropp med det første. Det kommer frem i en pressemelding fra Det polske fotballforbundet. Dermed ser polakken ut til å bli stående med ett VM og to EM med flagget på brystet.

Maciej Rybus i duell med Cristiano Ronaldo i 2012. Bildet er fra en treningskamp opp mot EM som Polen og Ukraina arrangerte sammen. Foto: ALIK KEPLICZ

Bakgrunnen for valget er at Rybus har valgt å skrive under på en kontrakt med russiske Spartak Moskva. Etter et fem år langt opphold i byrivalen Lokomotiv Moskva så det ut til at oppholdet i Russland gikk mot slutten for veteranen.

Men istedenfor å gjøre som Erik Botheim, Magnus Knudsen eller Lars Olden Larsen valgte backen å forbli i den utestengte fotballnasjonen - sammen med sin russiske kone.

Polen har flere landslagsspillere som er knyttet til russiske fotballag. Tidligere PSG- og Sevilla-spiller Grzegorz Krychowiak er én av dem. Der skal situasjonen være en annen, «grunnet hans velvilje til å forlate landet», ifølge en uttalelse fra Polens fotballforbund til The Athletic.

Botheims lagkamerat valgte nemlig å gjøre som flere andre, og forlot klubben sin på et korttidslån da krigen brøt ut.

Situasjonen gjøres enda mer spesiell når man tenker tilbake på play-offen for VM-spill. Da var det nettopp Polen som nektet å møte det russiske landslaget til en semifinale. Polen og Ukraina var også arrangører da fotball-EM braket løs i 2012.

Samtidig har landet tatt imot over tre og en halv million ukrainske flyktninger siden krigens start.