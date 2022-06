Polens mektigste mann trekker seg fra regjeringen

Jaroslaw Kaczynski, lederen av det polske regjeringspartiet PiS, trekker seg som visestatsminister for å bygge partiet foran det kommende valget.

Kaczynski anses som hovedstrategen bak regjeringens politikk og kalles Polens mektigste politiker. Han sier at han hadde tenkt å gi seg tidligere, men at Russlands krig i Ukraina gjorde at han utsatte avgjørelsen.

Forsvarsminister Mariusz Blaszczak tar over som visestatsminister, en rolle som i stor grad dreier seg om sikkerhetspolitikk.

– Dette er en helt naturlig avgjørelse. Vi har en krig, og han er forsvarsministeren, så med tanke på situasjonen vi er i, er det en stor fordel med en slik forbindelse, sier Kaczynski.

Kaczynski er blitt kjent for å håndplukke regjeringsmedlemmer, blant dem statsminister Mateusz Morawiecki og president Andrzej Duda. Nasjonalkonservative Lov og rettferdighet (PiS) har sittet med makten siden 2015, og Kaczynski har i store perioder vært utenfor regjeringen.

