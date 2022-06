Fleetwood Mac-medlem (70) er død

Den tidligere keyboardisten i Fleetwood Mac, Brett Tuggle, er død. Han ble 70 år gammel.

Tuggles sønn Matt bekreftet nyheten til Rolling Stone, og skrev at faren døde som følge av komplikasjoner knyttet til kreft.

– Han var så høyt elsket av familien. Familien hans var med ham gjennom hele sykdomsperioden. Han var en nydelig far, og han ga meg musikk i livet mitt, sier Matt til avisen.

Stor karriere

Tuggle turnerte med det britisk-amerikanske rockebandet Fleetwood Mac i over 20 år, fra 1997 til 2017.

I 2018 ble han oppsagt fra bandet. Han har tidligere sagt at han trodde det var fordi Stevie Nicks mente han var for nær sparket gitarist Lindsey Buckingham.

I et intervju med Rolling Stone i 2020 fortale han at:

– Det kom til et punkt hvor Stevie sa: «Du må bestemme deg» og jeg sa: «Du vet, Stevie, jeg elsker å spille med deg. Jeg støtter deg. Men Lindsey har ikke et band.»

Hylles av kolleger

Tugg var også keyboardist for den australske artisten Rick Springfield (72). Under en konsert mandag kveld hyllet Springfield musikeren, som også var et grunnleggende medlem av David Lee Roth Band.

– Vår søte Brett Tuggle kom seg hjem i kveld. Gud velsigne hans vakre ånd, skrev Springfield på Twitter