Demonstranter hindrer trafikk på E18

Støttespillere i «Stopp Oljeletinga-kampanjen» blokkerer deler av E18 i Oslo, og kommer tirsdag med to krav.

De siste ukene har vært preget av mye stopp i trafikken, noe grunnet miljøaktivister som bevisst har satt seg midt i veien og dermed hindret trafikken fra å flyte forbi.

De fleste demonstrasjonene har tidligere operert mest i Trondheims-området, men tirsdag varsler Vegtrafikksentralen Øst at demonstranter har satt seg på E18 avkjøringsvei til Bygdøylokket i retning Oslo.

– Demonstranter har satt seg i vegbanen og hindrer trafikken, skriver de på Twitter klokken 08.02.

I en pressemelding tirsdag bekrefter pressekontakt i «Stopp Oljeletinga-kampanjen», Emilie Røine Østebø, at det er deres støttespillere som blokkerer veien.

Ifølge Østebø legger de fram to krav til regjeringen:

1. At den norske regjeringa erklærer umiddelbar stans i all videre leting etter olje og gass på norsk sokkel.

2. At regjeringa legger ned en konkret plan for rettferdig omstilling for dagens oljearbeidere.

Oppdateres.