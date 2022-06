Sjögren om koronafare: – Må krysse fingrene

Koronaprotokollene i kvinnenes fotball-EM lar lagene kalle inn reserver ved smitteutbrudd. Martin Sjögren krysser fingrene for at det ikke blir nødvendig.

– I øyeblikket har vi seks spillere på vår liste over reserver, sier han til NTB.

– Noen spillere har takket nei, og Elise (Thorsnes) har gjort det offentlig. De spillerne som er på listen har fått beskjed om at de skal holde seg i form og være klare hvis det blir behov for dem. Det kan jo skje ting i ulike lagdeler, og da må vi ha dekning, sier han.

I tilfelle av et koronautbrudd i troppen høres seks reserver derimot lite ut. Den siste uka har hele lag måttet trekke seg fra sykkelritt etter utbrudd i troppen.

– Ja, det har vi sett. Vi må bare krysse fingrene for at vi ikke blir rammet av covid. Det er noe som kan skje, og da trenger vi enda flere på reservelisten, sier Sjögren.

Uefas koronaprotokoll slår fast at lag kan kalle inn reserver på kort varsel ved koronasmitte, og at disse ikke behøver å være forhåndsregistrert, men selvfølgelig vil det være av betydning at reserver er i ordentlig fysisk forfatning.

Om noen hentes inn i troppen på grunn av sykdom eller smitte, må tilsvarende antall spillere strykes fra troppen for godt.

